Свежий выпуск Состав сборной назван Юрий МАКАРОВ

За неделю до старта на официальном сайте чемпионата стали появляться составы действующих лиц. Первым назвал своих участников тренерский штаб сборной Казахстана. У нас выступят вратари Ильяс Хайрекишев («Универсал», Саратов) и Андрей Рейн («Водник», Архангельск), защитники Константин Пепеляев («Уральский трубник», Первоуральск), Анатолий Голубков («СКА-Нефтяник», Хабаровск) и Денис Максименко («Старт», Нижний Новгород), полузащитники Руслан Галяутдинов («Старт»), Андрей Мороков и Денис Слаутин (оба – «Родина», Киров), Максим Гавриленко, Евгений Шадрин, Андрей Ковалев и Павел Дубовик (все – «Байкал-Энергия», Иркутск), Сергей Горчаков («Волга», Ульяновск) и Вячеслав Маркин, нападающие Александр Насонов («Байкал-Энергия»), Рауан Исалиев («Сибсельмаш», Новосибирск), Искандер Нугманов («Акжайык», Уральск), Сергей Почкунов («СКА-Неф­тяник»), Леонид Бедарев («Старт»).