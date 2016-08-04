​Состав сборной РК

Александра Романова (бег на 400 м с барьерами)

Анастасия Кудинова (бег на 400 м)

Анастасия Пилипенко (бег на 100 м с барьерами)

Анастасия Тулапина (эстафета 4 × 100 м)

Виктория Зябкина (бег на 100 м, бег на 200 м, эстафета 4 × 100 м)

Георгий Шейко (ходьба на 20 км)

Гульжанат Жанатбек (марафон)

Диана Айдосова (ходьба на 20 км)

Дмитрий Коблов (бег на 400 м с барьерами)

Евгений Лабутов (метание диска)

Екатерина Эктова (тройной прыжок)

Елена Михина (бег на 400 м)

Иван Иванов (толкание ядра)

Ирина Смольникова (марафон)

Ирина Эктова (тройной прыжок)

Маргарита Мукашева (бег на 800 м)

Мария Телушкина (метание диска)

Михаил Красилов (марафон)

Ольга Рыпакова (тройной прыжок)

Ольга Сафронова (бег на 100 м, бег на 200 м, эстафета 4 × 100 м)

Полина Репина (ходьба на 20 км)

Роман Валиев (тройной прыжок)

Рима Кашафутдинова (бег на 100 м, эстафета 4 × 100 м)

Светлана Голденкова (эстафета 4 × 100 м)

Флорида Миниянова (ходьба на 20 км)

Юлия Рахманова (эстафета 4 × 100 м)

Гребля на байдарках и каноэ

Андрей Ергучев (байдарки-двойки 200 м, байдарки-четверки 1 000 м)

Александр Емельянов (байдарки-четверки 1 000 м)

Алексей Дергунов (байдарки-двойки 1 000 м)

Евгений Алексеев (байдарки-одиночки 1 000 м, байдарки-четверки 1 000 м)

Зоя Ананченко (байдарки-одиночки 500 м, байдарки-четверки 500 м)

Илья Голендов (байдарки-двойки 1 000 м, байдарки-четверки 1 000 м)

Ирина Клинова (байдарки-одиночки 200 м, байдарки-четверки 500 м)

Ирина Подойникова (байдарки-двойки 500 м, байдарки-четверки 500 м)

Наталья Сергеева (байдарки-двойки 500 м, байдарки-четверки 500 м)

Сергей Токарницкий (байдарки-одиночки 200 м, байдарки-четверки 1 000 м, байдарки-двойки 200 м)

Тимур Хайдаров (каноэ-одиночки 1 000 м, каноэ-одиночки 200 м)

Бокс

Биржан Жакыпов (49 кг)

Олжас Саттыбаев (52 кг)

Кайрат Ералиев (56 кг)

Берик Абдрахманов (60 кг)

Аблайхан Жусупов (64 кг)

Данияр Елеусинов (69 кг)

Жанибек Алимханулы (75 кг)

Адильбек Ниязымбетов (81 кг)

Василий Левит (91 кг)

Иван Дычко (+91 кг)

Тяжелая атлетика

Маргарита Елисеева (48 кг)

Арли Чонтей (56 кг)

Фархад Харки (62 кг)

Карина Горичева (63 кг)

Жазира Жаппаркуль (69 кг)

Нижат Рахимов (77 кг)

Денис Уланов (85 кг)

Александр Зайчиков (105 кг)

Дзюдо

Галбадрах Отгонцэцэг (48 кг)

Елдос Сметов (60 кг)

Мариан Урдабаева (63 кг)

Жансай Смагулов (66 кг)

Дидар Хамза (73 кг)

Максим Раков (100 кг)

Вольная борьба

Нурислам Санаев (57 кг)

Галымжан Усербаев (74 кг)

Аслан Кахидзе (86 кг)

Мамед Ибрагимов (97 кг)

Даулет Шабанбай (125 кг)

Женская борьба

Жулдыз Эшимова (48 кг)

Екатерина Ларионова (63 кг)

Эльмира Сыздыкова (69 кг)

Гузель Манюрова (75 кг)

Пулевая стрельба

Владимир Исаченко (пневматический пистолет 10 м, пистолет 50 м)

Елизавета Король (пневматическая винтовка 10 м, винтовка из трех положений 50 м)

Рашид Юнусметов (пневматический пистолет 10 м, пистолет 50 м)

Юрий Юрков (винтовка лежа 50 м, винтовка из трех положений 50 м, пневматическая винтовка 10 м)

Греко-римская борьба

Алмат Кебиспаев (59 кг)

Досжан Картиков (75 кг)

Нурмахан Тыналиев (130 кг)

Таэквондо

Айнур Есбергенова (49 кг)

Жансель Дениз (67 кг)

Руслан Жапаров (+80 кг)

Женский бокс

Жайна Шекербекова (51 кг)

Дарига Шакимова (75 кг)

Велоспорт (шоссе)

Андрей Зейц (групповая гонка)

Бахтияр Кожатаев (групповая гонка)

Стрельба из лука

Луиза Сайдиева (индивидуальное первенство)

Султан Дузелбаев (индивидуальное первенство)

Академическая гребля

Владислав Яковлев (одиночки)

Светлана Германович (одиночки)

Современное пятиборье

Елена Потапенко

Павел Ильяшенко





Синхронное плавание

Александра Немич (дуэты)

Екатерина Немич (дуэты)

Плавание

Дмитрий Баландин (100 м брассом, 200 м брассом)

Екатерина Руденко (100 м на спине)

Теннис

Галина Воскобоева (одиночный разряд, парный разряд)

Ярослава Шведова (парный разряд)

Велотрек

Артем Захаров (омниум)

Стендовая стрельба

Мария Дмитриенко (трап)

Фехтование

Илья Мокрецов (сабля)

Настольный теннис

Кирилл Герасименко (одиночный разряд)

Художественная гимнастика

Сабина Аширбаева (индивидуальное многоборье)

Гребной слалом

Екатерина Смирнова (каноэ-одиночка)

Прыжки на батуте

Пирмамад Алиев (прыжки на батуте)

Плавание в открытой воде

Виталий Худяков (марафон 10 км)