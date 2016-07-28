Составлен рейтинг наиболее привлекательных туристических областей Казахстана

Экономика
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Фото с сайта toureast.gov.kz
За 10 лет количество интуристов выросло в более чем 2 раза, а объем доходов отрасли – в 5 раз. Таковы данные исследования туристического рынка, проведенного Ranking.kz, передает Kazpravda.kz.

По прогнозу экспертов, в 2016 году страну посетят не менее 728 тыс. интуристов, а в 2017 – более 1 000 000 гостей.

Стратегическим бонусом для отрасли считается ЭКСПО-2017. По планам международную выставку посетят около 300 тысяч иностранных гостей. По расчетам "Астана конвеншн бюро", в среднем один иностранный гость ЭКСПО пробудет в стране около 4 дней и за этот срок потратит около $1,5 тысячи. Помимо выставки в Астане, многие визитеры воспользуются возможностью посмотреть уникальные места в регионах страны. Ниже представлен потенциал туристической индустрии в областях на сегодня.

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Наибольшее количество гостей единовременно может принять Восточно-Казахстанская область – 120 тысяч (включая резидентов). В регионе функционируют 378 мест размещения гостей. В первом квартале 2016 года уровень заполняемости гостиниц составил менее 25%. В области имеется курортная зона Катон-Карагай, Маркакольский и Западно-Алтайский заповедники.

Второе место в рэнкинге – у Акмолинской области. Одновременно может принять 22,3 тыс. посетителей. При этом средний уровень заполняемости гостиниц составил всего 13,4%. Регион привлекателен своими курортными зонами в Шортанды, Зеренде, Бурабае, заповедником Коргалжын.

На третьем месте – Карагандинская область. Единовременная вместимость гостиниц – 12,7 тысячи. Регион способен привлечь интуристов курортной зоной Каркаралы, историко-культурным центром Первого Президента и зоной отдыха CabanaBeach.

Следом расположилась Алматинская область, интересная для визитеров уникальным курортом Алаколь, заповедником-музеем "Тамгалы" и каньоном Шарын. Область способна единовременно принять свыше 11 тысяч визитеров 315 гостиницами и другими местами размещения, а заполняемость в первом квартале 2016 составила лишь 17,3%.

Замыкает топ-5 ЮКО, где интуристы смогут оценить преимущества отдыха в Сары-Агаше и посетить исторические монументы в Туркестане. В южном регионе действуют лишь 139 мест размещения, способные совокупно принять чуть менее 6 тыс. гостей.

Помимо пятерки областей, два крупнейших города страны в своей 291 гостинице и других местах размещения в состоянии единовременно принять 22 тыс. визитеров. Два мегаполиса приносят более половины от всего объема услуг, здесь также самая высокая заполняемость мест размещения. Кроме того, в преддверии ЭКСПО-2017 в столице планируется увеличить количество гостиниц со 158 до 188, гостиничных мест – с 9,5 тыс. до 14,5 тыс. единиц.

*предварительные данные Комитета по статистике МНЭ РК за 2015 год
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