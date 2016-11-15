Составлен рейтинг самых покупаемых в Казахстане автомобилей

Экономика
За 10 месяцев 2016 года казахстанцы приобрели около 34,6 тысячи новых легковых автомобилей на сумму $665 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ОЮЛ "Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром".

При этом в текущем году 26 382 автомобиля (76%) – это автомобили импортных марок и 8199 (24%) – продукция казахстанских автозаводов.

Стоит отметить, что в прошлом году население купило больше – 82 204.

Наиболее востребованными среди граждан РК брендами по итогам отчетного периода стали:
- на первом месте Lada. Автомобилей этого бренда продано 6 578 единиц;
- далее следует Toyota. Сбыт дилеров составил 6 547 единиц;
- тройку лидеров замыкает Renault с показателем 3 180 реализованных автомобилей.

В десятку наиболее успешных брендов вошли также Hyundai (2 907 ед.), KIA (2 650 ед.), GAZ (1757 ед.), Volkswagen (1740 ед.), UAZ (1 430 ед.), Nissan (1 219 ед.) и Chevrolet (799 ед,).

В рейтинге легковых моделей лидирует седан Toyota Camry (2 553 ед.). Три позиции первой пятерки бестселлеров заняли модели Lada: на второй строчке седан Lada Priora (2 269 ед.), на третьей расположился внедорожник Lada 4x4 (1 685 ед.). Четвертым по популярности автомобилем стал кроссовер Renault Duster (1 502 ед.). Замыкает топ-5 января – октября Lada Granta с результатом 1 394 покупателя.

Среди моделей, вошедших в первую десятку потребительских предпочтений, также Volkswagen Polo (1 360 ед.), Hyundai Accent (1 356 ед.), KIA Rio (1 088 ед.), Renault Sandero (1 080 ед.) и Toyota Land Cruiser Prado (1 028 ед.).

В октябре специалисты зафиксировали наиболее высокий объем продаж официальных дилеров с начала 2016 года. За месяц рынок вырос на 19,5% – казахстанцы купили 3 826 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Темпы падения продаж по отношению к аналогичному показателю 2015 года замедлились до 47,6%.

Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахстана удерживает холдинг "Бипэк Авто – Азия Авто". По итогам отчетного периода 32,9% всех покупателей новых легковых автомобилей (включая LCV) остановили выбор на предложениях этой компании. 16,7% рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В пятерку наиболее заметных участников казахстанского авторетейла вошли "Вираж" (доля – 8%), Mercur Auto (5,1%) и Aster Auto (3,6%).

Наибольшую активность в приобретении легковых автомобилей в январе – октябре проявили жители Алматы (10 484 реализованных авто), Астаны (6 086 ед.), Атырау (2 501 ед.), Караганды (1 799 ед.), Шымкента (1 795 ед.), Усть-Каменогорска (1 793 ед.), Актау (1 549 ед.), Костаная (1 548 ед.), Уральска (1 517 ед.) и Актобе (1 315 ед.).

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