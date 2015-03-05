Составлен рейтинг самых влиятельных арабских женщин в мире

Издание Arabian Business Magazine опубликовало ежегодный рейтинг ста самых влиятельных арабских женщин в мире. Первое место в списке заняла министр по международному сотрудничеству и развитию ОАЭ шейха Любна Аль Касими, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Журнал отмечает колоссальное влияние, которое она оказывает на происходящее не только в регионе, но и во всем мире. Кроме того, составители рейтинга отметили роль Аль Касими в борьбе за права женщин. Например, пишет издание, в прошлом месяце она призвала правительство страны выделить гранты на обучение девочек в Пакистане и Йемене.
The Independent отмечает, что Аль Касими возглавляла и предыдущие четыре аналогичных рейтинга.
Второе место в списке заняла Амаль Клуни, жена голливудского актера Джорджа Клуни, которая вошла в него впервые. Составители перечня отметили ее успехи в качестве адвоката Джулиана Ассанжа и Юлии Тимошенко, а также ее участие в деле о геноциде армян в Европейском суде по правам человека.
Третье место досталось Лоуджан Хатлуль, которая была арестована властями Саудовской Аравии за вождение автомобиля в декабре 2014 года (в стране женщинам запрещено садиться за руль автомобиля). Хатлуль провела в тюрьме около двух месяцев и вышла на свободу в феврале этого года. Составители рейтинга отметили, что ее поступок стал катализатором общественной дискуссии о праве женщин на управление автомобилем.
Какова методология составления списка, не уточняется. Полный список доступен на сайте издания.
Журнал отмечает колоссальное влияние, которое она оказывает на происходящее не только в регионе, но и во всем мире. Кроме того, составители рейтинга отметили роль Аль Касими в борьбе за права женщин. Например, пишет издание, в прошлом месяце она призвала правительство страны выделить гранты на обучение девочек в Пакистане и Йемене.
The Independent отмечает, что Аль Касими возглавляла и предыдущие четыре аналогичных рейтинга.
Второе место в списке заняла Амаль Клуни, жена голливудского актера Джорджа Клуни, которая вошла в него впервые. Составители перечня отметили ее успехи в качестве адвоката Джулиана Ассанжа и Юлии Тимошенко, а также ее участие в деле о геноциде армян в Европейском суде по правам человека.
Третье место досталось Лоуджан Хатлуль, которая была арестована властями Саудовской Аравии за вождение автомобиля в декабре 2014 года (в стране женщинам запрещено садиться за руль автомобиля). Хатлуль провела в тюрьме около двух месяцев и вышла на свободу в феврале этого года. Составители рейтинга отметили, что ее поступок стал катализатором общественной дискуссии о праве женщин на управление автомобилем.
Какова методология составления списка, не уточняется. Полный список доступен на сайте издания.