Составлен рейтинг самых влиятельных арабских женщин в мире

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Шейха Любна Аль Касими. Фото: AFP
Издание Arabian Business Magazine опубликовало ежегодный рейтинг ста самых влиятельных арабских женщин в мире. Первое место в списке заняла министр по международному сотрудничеству и развитию ОАЭ шейха Любна Аль Касими, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Журнал отмечает колоссальное влияние, которое она оказывает на происходящее не только в регионе, но и во всем мире. Кроме того, составители рейтинга отметили роль Аль Касими в борьбе за права женщин. Например, пишет издание, в прошлом месяце она призвала правительство страны выделить гранты на обучение девочек в Пакистане и Йемене.

The Independent отмечает, что Аль Касими возглавляла и предыдущие четыре аналогичных рейтинга.

Второе место в списке заняла Амаль Клуни, жена голливудского актера Джорджа Клуни, которая вошла в него впервые. Составители перечня отметили ее успехи в качестве адвоката Джулиана Ассанжа и Юлии Тимошенко, а также ее участие в деле о геноциде армян в Европейском суде по правам человека.

Третье место досталось Лоуджан Хатлуль, которая была арестована властями Саудовской Аравии за вождение автомобиля в декабре 2014 года (в стране женщинам запрещено садиться за руль автомобиля). Хатлуль провела в тюрьме около двух месяцев и вышла на свободу в феврале этого года. Составители рейтинга отметили, что ее поступок стал катализатором общественной дискуссии о праве женщин на управление автомобилем.

Какова методология составления списка, не уточняется. Полный список доступен на сайте издания.

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