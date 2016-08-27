Составные нашей победы

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Юрий ЛИФИНЦЕВ

Сейчас можно вспомнить имена тех, кто поднялся вместе с нашими атлетами на ступеньки главного пьедестала почета прошедшего четырехлетия. К слову, Олимпийские игры – это как раз то место, где спортсмены многих стран не просто проявляют уважение к силе, ловкости, таланту своих соперников, но и нередко обретают друзей на многие годы. О таких друзьях-соперниках мне давным-давно рассказывал двукратный олимпийский чемпион по классической (теперь греко-римской) борьбе динамовец из Алма-Аты Валерий Резанцев. На многих международных состязаниях, в том числе Играх в Мюнхене-1972 и Монреале-1976, его главными и самыми бескомпромиссными противниками были поляк Чеслав Квециньский, болгарин Стоян Николов и югослав Йосип Чорак.

Не только соперниками они оставались долгие годы для Валерия Резанцева. В жизни они были его друзьями. Все отлично говорили по-русски, все на редкость гостеприимные, дружелюбные люди. И очень честные спортсмены. Борьба ведь такой вид спорта, где соперника можно узнать в два счета. Узнать как человека. Если ты за все годы соперничества ни разу не пошел на недозволенный прием, если не позволил себе за спиной у судьи «схитрить», поступить нечестно – не позволишь себе этого и в жизни. Такими были поляк, болгарин и югослав.

Все последующие годы дружба сильнейших в весовой категории до 90 кг борцов планеты семидесятых годов только крепла. Они часто встречались на международных турнирах, помогали друг другу, ходили в гости: в Польше – к Чеславу, в Болгарии – к Стояну...

В 1988 году на Олимпиаде в Сеуле наш борец Даулет Турлыханов в финальной схватке из-за предвзятости арбитров уступил южнокорейскому спортсмену Ким Ен Наму и получил «серебро» вместо заслуженного «золота». На следующий день чемпион Олимпиады нашел Даулета, познакомил с женой, повез показать столицу Южной Кореи. И та дружба, родившаяся на Олимпиаде, до сих пор жива, Ким Ен Нам – частый гость Казахстана, приезжает на многие турниры, которые проводятся в честь Даулета, а также его отца и тренера Болата Турлыханова.

Совершенно не сомневаемся, что и Игры в Рио-де-Жанейро подружили многих ведущих атлетов мира. Наверное, когда-нибудь наши чемпионы и призеры тоже поделятся с журналистами своими жизненными историями, расскажут много чего интересного о вчерашних соперниках. Еще во время Олимпиады мы видели, как перед финальным заплывом на 200 м сидели рядом друг с другом казахстанский брассист Дмитрий Баландин и россиянин Антон Чупков. Сидели и о чем-то спокойно говорили (тогда мы увидели, что такое олимпийское спокойствие). Потом Баландин расскажет, что оба не надеялись ни на какие медали и говорили о том, что через три минуты вся эта олимпийская суета, наконец, закончится и можно будет отдохнуть. А дружат, оказывается, Баландин и Чупков давно. И когда один из них стал олимпийским чемпионом, а второй – бронзовым призером, радовались и за себя, и друг за друга.

Вот такая она, олимпийская дружба... А сейчас – немножко статистики для тех, кто не устал радоваться победам наших замечательных спортсменов.

«ЗОЛОТО»

Плавание, дистанция 200 м, брасс

1. Дмитрий БАЛАНДИН (Казахстан) – 2:07.46

2. Джош Прено (США) – 2:07.53

3. Антон Чупков (Россия) – 2:07.53

Тяжелая атлетика, весовая категория до 77 кг

1. Нижат РАХИМОВ (Казахстан) – 379 кг

2. Люй Сяоцзюань (Китай) – 379

3. Мохаммед Махмуд (Египет) – 361

Бокс, весовая категория до 69 кг

1. Данияр ЕЛЕУСИНОВ (Казахстан)

2. Шахрам Гиязов (Узбекистан)

3. Сулейман Сиссоко (Франция)

3. Мохаммед Рабии (Марокко)

«СЕРЕБРО»

Дзюдо, весовая категория до 60 кг

1. Беслан Мудранов (Россия)

2. Елдос СМЕТОВ (Казахстан)

3. Наохиса Такато (Япония)

3. Диёрбек Уразбаев (Узбекистан)

Тяжелая атлетика, весовая категория до 69 кг

1. Сян Янмэй (Китай) – 261 кг

2. Жазира ЖАППАРКУЛ (Казахстан) – 259

3. Сара Ахмед (Египет) – 255

Бокс, весовая категория до 81 кг

1. Хулио Сесар Ла Крус (Куба)

2. Адильбек НИЯЗЫМБЕТОВ (Казахстан)

3. Матьё Бодердик (Франция)

3. Джошуа Буатси (Великобритания)

Бокс, весовая категория до 91 кг

1. Евгений Тищенко (Россия)

2. Василий ЛЕВИТ (Казахстан)

3. Руслан Тулаганов (Узбекистан)

3. Эрисланди Савон (Куба)

Вольная борьба, весовая категория до 75 кг

1. Эрика Уибе (Канада)

2. Гюзель МАНЮРОВА (Казахстан)

3. Чжан Фэнлю (Китай)

3. Екатерина Букина (Россия)

«БРОНЗА»

Дзюдо, весовая категория до 48 кг

1. Паула Парето (Аргентина)

2. Чон Бо Кён (Республика Корея)

3. Отгонцэцэг ГАЛБАДРАХ (Казахстан)

3. Ами Кондо (Япония)

Тяжелая атлетика, весовая категория до 62 кг

1. Оскар Фигероа (Колумбия) – 318 кг

2. Эко Юли Ираван (Индонезия) – 312

3. Фархад ХАРКИ (Казахстан) – 305

Тяжелая атлетика, весовая категория до 63 кг

1. Дэн Вэй (Китай) – 262 кг

2. Хё Сим Чой (КНДР) – 248

3. Карина ГОРИЧЕВА (Казахстан) – 243

Тяжелая атлетика, весовая категория до 105 кг

1. Руслан Нурудинов (Узбекистан) – 431 кг

2. Симон Мартиросян (Армения) – 417

3. Александр ЗАЙЧИКОВ (Казахстан) – 416

Легкая атлетика, тройной прыжок

1. Катрин Ибаргуэн (Колумбия) – 15 м 17 см

2. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14 м 98 см

3. Ольга РЫПАКОВА (Казахстан) – 14 м­ 74 см

Вольная борьба, весовая категория до 63 кг

1. Рисако Каваи (Япония)

2. Мария Мамашук (Белоруссия)

3. Екатерина ЛАРИОНОВА (Казахстан)

3. Моника Михалик (Польша)

Вольная борьба, весовая категория до 69 кг

1. Сара Досё (Япония)

2. Наталья Воробьева (Россия)

3. Эльмира СЫЗДЫКОВА (Казахстан)

3. Йенни Франссон (Швеция)

Бокс, весовая категория до 75 кг

1. Кларисса Шилдс (США)

2. Наукха Фонтейн (Нидерланды)

3. Дарига ШАКИМОВА (Казахстан)

3. Ли Цянь (Китай)

Бокс, весовая категория свыше 91 кг

1. Тони Йока (Франция)

2. Джозеф Джойс (Великобритания)

3. Иван ДЫЧКО (Казахстан)

3. Филип Хргович (Хорватия)

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