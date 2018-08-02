Экономика
Состоится официальная торгово-экономическая миссия Казахстана в Дубай
14-15 августа в целях развития двустороннего сотрудничества состоится официальная торгово-экономическая миссия Казахстана в Дубай (ОАЭ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Внешнеторговую палату Казахстана.

"Торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами развивается из года в год. Предпринимательское сообщество укрепляет уже существующие связи, а также налаживает новые контакты в различных отраслях", – отметили во Внешнеторговой палате Казахстана.



ОАЭ, являясь страной с развивающейся экономикой, имеет большие перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, а также образования и культуры.

Товарооборот между Казахстаном и ОАЭ в 2017 году превысил 643 млн долларов США (экспорт – 558,7 млн, импорт – 84,3 млн долл.). По сравнению с 2016 годом товарооборот увеличился почти в два раза.

Казахстан располагает большим потенциалом для экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции в ОАЭ. Прежде всего, это мясная продукция и зернобобовые культуры (чечевица, нут, маш, горох), а также пшеница, мука, растительное масло и мед.

Организаторами торгово-экономической миссии выступают Внешнеторговая палата Казахстана совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен", Министерством по инвестициям и развитию РК, Посольством Казахстана в ОАЭ и Торгово-промышленной палатой Дубай.

Цель мероприятия – развитие торговых отношений и установление крепких деловых связей между двумя странами. Крупные товаропроизводители обработанной продукции получат возможность презентовать свою продукцию на крупнейшем ближневосточном рынке.

Мероприятие пройдет в отеле JW Marriot Marquis Hotel Dubai.

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