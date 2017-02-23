​Состоится презентация проекта

Как отметил на брифинге в СЦК заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, презентация проекта состоится сегодня в рамках четвертого форума тюремной реформы. На нем речь, в частности, пойдет о необходимости внесения в законодательство изменений, направленных на повышение эффективности институтов предотвращения пыток, а также на приведение законов и практики в соответствие с международными стандартами и обязательствами в рамках ратифицированных договоров и конвенций.

План мер включает три основных направления: предотвращение пыток, их расследование и реабилитацию пострадавших. Участники мероприятия также обсудят меры, направленные на профилактику пыток, жестокого обращения и наказания в закрытых учреждениях пенитенциарной системы.

Партнерами и соорганизаторами форума выступают Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК, уполномоченный по правам человека в РК, МВД РК, Представительство Европейского союза в РК, проект ЕС «Совершенствование уголовного правосудия», а также Офис программ ОБСЕ в Астане.

Напомним, что первый форум прошел в декабре 2013 года. Тогда состоялась презентация проекта «10 мер по снижению тюремного населения», направленного на то, чтобы вывести Казахстан к 2017 году из числа 50 стран-лидеров по тюремному рейтингу. В итоге сегодня в международном рейтинге наша страна поднялась с 33-го на 68-е место.

Свои результаты имеет и реализация проектов «Занятость в колониях-2017» и «Ресоциализация – ты нужен обществу!», презентованных в декабре 2014 и 2015 годов на втором и третьем форумах тюремной реформы.

По словам заместителя Генерального прокурора, занятость в колониях за 2 года поднялась на 16%. В колониях осуществляют деятельность 207 субъектов бизнеса. А ведь до этого их было лишь 16. Они обеспечили работой 2,7 тыс. зак­люченных, что в 62 раза больше, чем 2 года назад. 52 заключенных стали индивидуальными предпринимателями. Этому способствовали улучшение порядка допуска предпринимателей в колонии.