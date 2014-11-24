Состоялась конференция МАП

Как сообщила пресс-служба ГП РК, темой форума, который собрал руководителей высших надзорных органов около 50 стран мира, стал опыт уголовного преследования. Открыли заседание премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата Дубай Мухаммад ибн Рашид Аль-Махтум и президент Международной ассоциации прокуроров Герхард Ярош.
На форуме обсуждались вопросы, касающиеся усиления роли прокуроров в обеспечении верховенства закона, повышения эффективности взаимодействия надзорных органов в борьбе против транснациональной преступности. Шла речь и о других актуальных вызовах и угрозах современного мира. В частности, состоялись широкие дискуссии относительно применения прокурорами достижений новейших технологий в борьбе с киберпреступностью.
Выступая с трибуны форума, Генеральный прокурор Казахстана подчеркнул значимость диалоговой площадки МАП для углубления международного сотрудничества, поиска путей совместного противодействия транснациональной преступности. Отмечая важность эффективного информационного обеспечения надзорной деятельности, А. Даулбаев представил вниманию собравшихся результаты внедрения в надзорную практику инновационных технологий, позволяющих получать самую полную и достоверную правовую информацию о состоянии законности и правопорядка в стране.
По итогам конференции приняты рекомендации, в которых участники подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в целях обеспечения международной и региональной безопасности.
В рамках форума состоялись двусторонние встречи А. Даулбаева с руководством прокуратур Вьетнама, Саудовской Аравии, Грузии, Кореи, Гонконга, России, Сингапура, Швейцарии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, министерства юстиции Азербайджана, а также Секретариата МАП, в ходе которых обсуждались перспективы сотрудничества.