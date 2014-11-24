Состоялась конференция МАП

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Ольга ФАЙНШТЕЙН
   Как сообщила пресс-служба ГП РК, темой форума, который собрал руководителей высших надзорных органов около 50 стран мира, стал опыт уголовного преследования. Открыли заседание премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата Дубай Мухаммад ибн Рашид Аль-Махтум и президент Международной ассоциации прокуроров Герхард Ярош.

    На форуме обсуждались вопросы, касающиеся усиления роли прокуроров в обеспечении верховенства закона, повышения эффективности взаимодействия надзорных органов в борьбе против транснациональной преступности. Шла речь и о других актуальных вызовах и угрозах современного мира. В частности, состоялись широкие дискуссии относительно применения прокурорами достижений новейших технологий в борьбе с киберпреступностью.

    Выступая с трибуны форума, Генеральный прокурор Казахстана подчерк­нул значимость диалоговой площадки МАП для углубления международного сотрудничества, поиска путей совместного противодействия транснациональной преступности. Отмечая важность эффективного информационного обеспечения надзорной деятельности, А. Даулбаев представил вниманию собравшихся результаты внедрения в надзорную практику инновационных технологий, позволяющих получать самую полную и достоверную правовую информацию о состоянии законности и правопорядка в стране.

    По итогам конференции приняты рекомендации, в которых участники подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в целях обеспечения международной и региональной безопасности.

    В рамках форума состоялись двус­торонние встречи А. Даулбаева с руководством прокуратур Вьетнама, Саудовской Аравии, Грузии, Кореи, Гонконга, России, Сингапура, Швейцарии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, министерства юстиции Азербайджана, а также Секретариата МАП, в ходе которых обсуждались перспективы сотрудничества.

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