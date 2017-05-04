​Состоялась техноэстафета

Ее целью было стимулирование учащихся к регулярным занятиям научно-техническим творчеством, создание условий для раскрытия их творческих способностей, формирование инновационной культуры. Участниками техноэстафеты стали студенты, представители общест­венности, госорганов, бизнес-структур и предприятий области.

– Это мероприятие свидетельствует о большом потенциале акмолинцев, который соответствует велению времени, – отметил первый заместитель председателя Акмолинского филиала партии «Нур Отан» Галым Бекмагамбетов. – Хочется выразить благодарность ее организаторам, всем участникам за их труд. Надеемся, что завтра все эти проекты будут воплощены в жизнь, желаем их авторам удачи в научно-технических начинаниях.

В свою очередь руководитель управления внутренней политики Акмолинской облас­ти Айна Мусралимова заметила, что подготовка к выставке ­«ЭКСПО-2017» благотворно сказалась на развитии инновационных технологий в республике.

В техноэстафете акмолинцами были представлены самые разные проекты, среди которых обогрев железнодорожных цистерн с ГСМ в зимнее время, «Умный дом», «Умная улица», передвижной отгонный пункт для домашних животных... Каждый участник смог представить на суд гостей свой проект, рассказать о нем, поделиться опытом и познакомиться с потенциальными инвесторами.