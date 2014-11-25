Состоялась встреча председателя Сената РК и Президента Чехии

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Чехии Милошом Земаном, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов казахстанско-чешских отношений и актуальным международным проблемам.
Президент Чехии выразил заинтересованность рассматриваемому в Парламенте Казахстана законопроекту
"Об официальной помощи развитию", который разработан для правового регулирования отношений, связанных с оказанием официальной помощи развитию государствам, сотрудничающим с Казахстаном.
В связи с этим Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что, вступив в новую фазу развития, Казахстан считает оказание помощи важным элементом международного сотрудничества.
"Президент Нурсултан Назарбаев лично занимается развитием сотрудничества с иностранными государствами, что способствует активизации интеграции", – отметил председатель Сената.
В целом Токаев выразил удовлетворение динамичным развитием межпарламентских отношений и проинформировал собеседника о законодательной деятельности Сената.
Также спикер, выступающий как руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, проинформировал чешского Президента о подготовке к V Съезду, запланированному на 2015 год. "Съезд будет посвящен диалогу религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития. Важно, чтобы стороны научились слышать и слушать друг друга", – сказал Токаев.
Сообщается, что Президент Чехии высоко оценил казахстанскую модель межэтнического и межконфессионального мира и согласия.