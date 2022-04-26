Состоялась встреча с представителями ООН по противодействию экстремизму и терроризму

Вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев провел встречу с региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии – Ашитой Миттал, а также другими представителями УНП ООН.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

С.Егизбаев довел о проводимой министерством профилактической работе в религиозной сфере, в т.ч. реабилитационных мероприятиях с лицами, осужденными за участие в террористической и экстремистской деятельности.

С свою очередь, А.Миттал отметила положительный опыт Казахстана в сфере профилактики религиозного экстремизма и попросила выступить с приветственным словом на предстоящем в мае этого года форуме «Роль гражданского общества в социальной реинтеграции осужденных после освобождения из мест лишения свободы».

В ходе встречи состоялся обмен опытом по вопросам ограждения молодежи от влияния радикальной идеологии, контрпропагандистской работы в интернете, поддержки усилий по работе с осуждёнными за преступления экстремистской и террористической направленности, а также возможности расширения сотрудничества с УНП ООН, в т.ч. в части развития потенциала гражданского сектора по реабилитации и реинтеграции возращенных из зон террористической активности граждан.