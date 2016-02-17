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​Состоялась жеребьевка
Адина НУРБЕРГЕН

По правилам, утвержденным постановлением ЦИК, жеребьевка проведена на заседании Центризбиркома, где присутствовали представители всех политических партий, выдвинувших партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК.

«Нур Отан» представлял первый заместитель Председателя партии Аскар Мырзахметов, Демократичес­кую партию Казахстана «Ак жол» – ее председатель Азат Перуа­шев. От Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» в жеребьевке участвовал секретарь партии Борибай Жексембин, от Коммунистической Народной партии Казахстана – руководитель предвыборного штаба Айкын Конуров, от Общенациональной социал-демократической партии – заместитель руководителя предвыборного штаба Асхат Рахимжанов, от Политической партии «Бірлік» – член политсовета партии Роза Куанышбаева.

Детали процедуры жеребьевки объяс­нил заместитель председателя ЦИК РК Владимир Фоос.

– В одинаковые по размеру и цвету конверты вкладываются листы с порядковыми номерами в количестве, равном числу партий, списки которых были зарегистрированы Центр­избиркомом, – сказал В. Фоос. – Конверты запечатываются, перемешиваются, раскладываются на столе, который находится в поле зрения всех присутствующих. Представитель партии берет любой конверт, вскрывает и озвучивает номер, который в нем находится. Под этим номером название партии будет внесено в избирательный бюллетень.

Представители партий проходили жеребьевку в том порядке, в каком были зарегистрированы Центральной избирательной комиссией партийные списки.

Согласно итогам жеребьевки при проведении голосования 20 марта 2016 года первым в бюллетенях будет располагаться наименование партии «Нур Отан», на второй строчке – Коммунистическая Народная партия Казахстана. Третьей по порядку стала Демократическая партия Казахстана «Ак жол», четвертой – Политическая партия «Бірлік». На пятой строчке бюллетеней – Общенациональная социал-демократическая партия, шестую строку займет Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл».

За процедурой жеребьевки в Цент­ральной избирательной комиссии наблюдали представители Республиканской об­щественной комиссии по контролю за выборами и РОО «Юристы за справедливые выборы».

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