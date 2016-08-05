Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА, передает Kazpravda.kz.
Так, недавнему противнику столичной "Астаны" – "Селтику" в соперники достался израильский "Хапоэль Беэр-Шева", а подопечным экс-игрока алматинского "Кайрата" Курбана Бердыева (ФК "Ростов") для выхода в основную стадию ЛЧ необходимо будет обыграть "Аякс".
За выход в групповой этап ЛЧ сезона 2016/17 между собой поспорят следующие команды: "Лудогорец" – "Виктория" (Пльзень), "Селтик" – "Хапоэль Беэр-Шева", "Копенгаген" – АПОЕЛ, "Дандолк" – "Легия", "Динамо" (Загреб) – "Зальцбург", "Стяуа" – "Манчестер Сити", "Порту" – "Рома", "Аякс" – "Ростов", "Янг Бойз" – "Боруссия" (Менхенгладбах), "Вильяреал" – "Монако".
Первые матчи пройдут 16–17 августа, ответные – 23–24 августа.