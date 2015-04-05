Состоялись все матчи стартового тура первой Лиги по футболу
Состоялись все матчи стартового тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов первой Лиги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
В заключительном матче первого тура актауский "Каспий" и петропавловский "Кызыл-Жар СК" сыграли вничью со счетом 0:0.
Ранее усть-каменогорский "Восток" одержал гостевую победу над "Экибастузом" со счетом 3:2, "Махтаарал" переиграл каратауский "Лашын" – 1:0, темиртауский "Булат-АМТ" взял верх над уральским "Акжайыком" – 3:1, шымкентский "Кыран" вырвал победу у кызылординского "Байконыра" – 2:1, а в стартовом матче первого тура семейский "Спартак" разгромил на выезде столичный "Байтерек" со счетом 5:0.