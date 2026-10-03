Состоялось бюро Курултая

Курултай
Ольга Орлова

Бюро под председательством спикера Айбека Дәдебай определило повестку предстоящего заседания Курултая.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На рассмотрение выносятся законопроект о государственных наградах РК, а также ратификационные документы о торгово-экономическом сотрудничестве с Россией в области поставок нефти и нефтепродуктов и о военно-техническом сотрудничестве с Сербией.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон «О государственных наградах РК» разработан по инициативе депутатов Курултая в рамках исполнения поручения Главы государства.

Он направлен на признание заслуг отечественных деятелей и предусматривает введение новых знаков отличия: медали «Шәмші Қалдаяқов» – за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и песенного творчества, почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі» – за выдающиеся произведения в сфере изобразительного искусства.

Также в первом чтении будет рассмотрен проект ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительствами Казахстана и России о торгово-экономическом сотрудничест­ве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений.

Во втором чтении депутаты рассмотрят ратификационный законопроект по правительственному Соглашению между Казахстаном и Сербией о военно-техническом сотрудничестве. Целью документа является установление и дальнейшее развитие взаимовыгодного военно-технического сотрудничества между странами на основе принципа равноправия.

Также выносится на рассмотрение вопрос о создании Совета по взаимодействию с маслихатами при Курултае РК I созыва.

На открытии первой сессии Курултая Глава государства отметил необходимость всестороннего рассмотрения и широкого обсуждения законов, касающихся судьбы и жизни граждан. Важная роль в этом отведена созданию Совета по взаимодействию с маслихатами при Курултае.

Основной задачей совета является обеспечение постоян­ного участия маслихатов в разработке законов и установление обратной связи по их применению на местах. Среди приоритетных направлений – мониторинг правоприменительной практики, выявление общих для регионов проблем и подготовка предложений по совершенствованию законодательства.

На заседании бюро также были утверждены Правила организации работы с депутатскими запросами в Курултае РК I созыва. Документ направлен на повышение результативнос­ти путем установления единого и открытого регламента, сопровождающего депутатские запросы на всех этапах. Также предусматривается автоматизация подготовки документов и проверки полноты ответов посредством цифровых аналитических инструментов Курултая, в том числе технологий искусственного интеллекта.

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