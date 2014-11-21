Состоялось Бюро Мажилиса

Политика
Вчера под председательством Кабибуллы Джакупова состоялось бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания палаты, сообщает Kazpravda.kz.

На обсуждение депутатов вносятся законопроекты, предусматривающие ратификацию ряда документов. Это Протокол с поправками в Казахстанско-белорусское межправительственное соглашение от 19 января 2004 года о международном автосообщении. И, кроме того, Соглашение о защите секретной информации в рамках СНГ. Палате предлагается обсудить во втором чтении и проект законодательных поправок по вопросам прохождения аудита Международной морской организации.

Проект повестки пленарного заседания содержит и новый законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это ратификация Протокола с поправками в Казахстанско-узбекское межправительственное соглашение от 7 июля 2000 года об условиях взаимных поездок граждан.

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