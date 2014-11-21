Вчера под председательством Кабибуллы Джакупова состоялось бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания палаты, сообщает Kazpravda.kz.
На обсуждение депутатов вносятся законопроекты, предусматривающие ратификацию ряда документов. Это Протокол с поправками в Казахстанско-белорусское межправительственное соглашение от 19 января 2004 года о международном автосообщении. И, кроме того, Соглашение о защите секретной информации в рамках СНГ. Палате предлагается обсудить во втором чтении и проект законодательных поправок по вопросам прохождения аудита Международной морской организации.
Проект повестки пленарного заседания содержит и новый законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это ратификация Протокола с поправками в Казахстанско-узбекское межправительственное соглашение от 7 июля 2000 года об условиях взаимных поездок граждан.
На обсуждение депутатов вносятся законопроекты, предусматривающие ратификацию ряда документов. Это Протокол с поправками в Казахстанско-белорусское межправительственное соглашение от 19 января 2004 года о международном автосообщении. И, кроме того, Соглашение о защите секретной информации в рамках СНГ. Палате предлагается обсудить во втором чтении и проект законодательных поправок по вопросам прохождения аудита Международной морской организации.
Проект повестки пленарного заседания содержит и новый законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это ратификация Протокола с поправками в Казахстанско-узбекское межправительственное соглашение от 7 июля 2000 года об условиях взаимных поездок граждан.