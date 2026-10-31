Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая

Члены комиссии не смогли прийти к единому решению по представленным произведениям

Фото: Акорда

В Казахстане в 2026 году не будут присуждать Государственную премию в области литературы и искусства имени Абая. Такое решение принято по итогам заседания конкурсной комиссии, передает Kazpravda.kz.

Заседание прошло под председательством вице-президента Ерлана Карина. В нём принял участие министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, который представил результаты общественного обсуждения произведений, прошедших во второй этап конкурса.

Комиссия рассмотрела семь работ в области литературы, музыки, театра и изобразительного искусства.

«По итогам голосования члены комиссии не достигли согласия по выдвинутым произведениям. В связи с этим в текущем году Государственная премия имени Абая присуждаться не будет», — сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.

На заседании также обсудили необходимость пересмотра критериев оценки конкурсных работ. В частности, предложено усовершенствовать экспертную оценку произведений и порядок проведения конкурсного отбора.