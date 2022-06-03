Состоялось очередное заседание Центральной комиссии референдума Республики Казахстана

3 июня т.г. под председательством Нурлана Абдирова состоялось очередное заседание Центральной комиссии референдума Республики Казахстан.

В заседании приняли участие представители Генеральной прокуратуры, министерств иностранных дел, информации и общественного согласия, средств массовой информации, в режиме ВКС – члены территориальных комиссии референдума областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Также в заседании приняли участие представители Миссии Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) по оценке референдума и Миссии наблюдателей от Содружества Независимых государств (СНГ).

В ходе заседании были рассмотрены три вопроса повестки дня:

1. «О готовности участков референдума ко дню голосования на республиканском референдуме, назначенном на 5 июня 2022 года»;

2. «Об ответственности за нарушение законодательства о республиканском референдуме»;

3. «О ходе рассмотрения обращений физических и юридических лиц, поступивших в Центральную комиссию референдума Республики Казахстан в период подготовки проведения республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года».

В рамках первого вопроса заседания представители территориальных комиссий референдума в режиме видеоконференцсвязи доложили о готовности участков ко дню голосования.

Бюллетени для голосования, информационные и методические материалы доставлены, организационное и техническое оснащение на всех участках завершено. Центральная комиссия референдума констатировала готовность участков ко дню голосования.

Нурлан Абдиров, обратил внимание территориальных комиссий на то, что день голосования должен пройти в строгом соответствии с нормами Конституционного закона «О республиканском референдуме».

Также в рамках первого вопроса Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Жалгас Адилбаев доложил о доставке бюллетеней на зарубежные участки и их готовности.

В соответствии с законодательством, граждане Республики Казахстан, которые в день голосования будут находиться за рубежом, могут проголосовать на участках для голосования, образованных за пределами территории Республики.

Как отметил Жалгас Адилбаев, при загранучреждениях Республики Казахстан в 52 иностранных государствах образованы 65 участковых комиссий референдума. Все 325 членов УКР прошли дистанционное обучение и сдали тестирование по программе «Республиканский референдум: правовые основы и организация работы комиссий референдума».

На основании предварительных списков граждан РК, находящихся за рубежом и обладающих активным правом голосования, представленных загранучреждениями РК, количество граждан, имеющих право голосовать на референдуме составило – 11 350. С учетом резерва в 1% Министерству иностранных дел РК выделено 11 450 бюллетеней.

По состоянию на 3 июня 2022 года бюллетени и соответствующие материалы, необходимые для проведения голосования, доставлены на 55 участка при загранучреждениях РК. Ожидается доставка на оставшиеся 10 участков.

По второму вопросу заседания касательно ответственности за нарушение законодательства о республиканском референдуме, а также условий проведения агитации Председатель обратил внимание участников республиканского референдума, что сегодня в полночь завершается агитация и 4 июня, с 00.00 часов, день тишины.

«В день тишины и в день референдума любые действия, связанные с агитацией, запрещены и за это законодательством предусмотрена правовая отвественность», - отметил Нурлан Абдиров.

В рамках второго вопроса повестки дня вице-министр информации и общественного развития Нургуль Мауберлинова выступила с докладом: «О проведении агитации в средствах массовой информации перед республиканским референдумом, а также мониторинге информационного пространства».

Спикер отметила, что Министерством информации и общественного развития РК проведена большая работа по информированию граждан о ходе подготовки и проведения референдума. Обеспечен выход в СМИ более 8 500 материалов (более 3 тыс. на телеканалах, 2600 - в газетах и порядка 2800 на интернет-ресурсах), посвященных предстоящему референдуму. В эфире республиканских телеканалов ротировалось 50 видеороликов с общим количеством выходов – более 2500, в эфире региональных телеканалов 40 видеороликов ротировались более 5000 раз.

Широко освещалась организационная работа Центральной комиссии референдума. Проведенным ЦКР мероприятиям было посвящено порядка 700 материалов (160 на телеканалах, более 150 – в газетах и порядка 400 на интернет-ресурсах).

Нургуль Мауберлинова также доложила, что в целях контроля за соблюдением требований законодательства РК о республиканском референдуме был организован круглосуточный мониторинг информационного поля.

В период агитации с 5 мая по 3 июня правовым мониторингом были охвачены 61 республиканское СМИ (телеканалы – 19, газеты - 42), 342 региональных СМИ (телеканалы – 30, газеты - 312) и более 130 популярных интернет-ресурсов (республиканских – 82, региональных - 50).

Мониторинг проводился на предмет соблюдения СМИ двух основных требований: первое - запрет на размещение анонимных агитационных материалов, т.е. материалов без надлежащей маркировки, содержащей сведения об организации, их выпустившей, места их печатания и тиража, лицах, ответственных за выпуск; второе - недопущение агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.

По результатам мониторинга, фактов нарушения требований законодательства к агитации в период подготовки референдума не выявлено.

Что касается агитационных материалов, ранее размещенных на интернет-ресурсах, то они могут сохраняться на прежних местах, за исключением вывода их на главную страницу сайта.

Так же на прежних местах могут оставаться ранее размещенные информационные материалы разъясняющего характера о дате, условиях поведения референдума, порядка голосования и т.п., включая рекламные баннеры.

Кроме того, заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев выступил с докладом: «Об ответственности за нарушение законодательства о республиканском референдуме».

Как сообщил спикер, все мероприятия референдума проходят в соответствии с требованиями Конституционного закона «О республиканском референдуме». Каких-либо нарушений, в том числе при проведении агитации, не зафиксировано.

Со дня объявления о назначении референдума в органы прокуратуры по этому вопросу поступило всего 18 обращений. Но, ни одно из них не касалось нарушений законодательства о референдуме, в связи с чем, были перенаправлены по компетенции в уполномоченные госорганы.

В силу статьи 7 Конституционного закона «О республиканском референдуме» в предшествующий референдуму день и в день его проведения, то есть 4 и 5 июня любая агитация, в том числе сопряженная с опубликованием результатов опросов общественного мнения или прогнозов результатов референдума, запрещается.

В случае проведения агитации в эти дни – наступает ответственность по статье 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 20 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - 25 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - 35 МРП).

Возбуждение производства об административном правонарушении по данной статье относится к исключительной компетенции прокуроров, дела рассматривает суд.

Предстоящие два дня для органов прокуратуры являются рабочими. Генеральной прокуратурой на центральном уровне, так и на местах, налажена постоянная связь с комиссиями референдума и заинтересованными государственными органами. Организовано круглосуточное дежурство.

По третьему вопросу с докладом «О ходе рассмотрения обращений физических и юридических лиц, поступивших в Центральную комиссию референдума Республики Казахстан в период подготовки проведения республиканского референдума» выступил член ЦКР Асылбек Смагулов. Он отметил, что с момента объявления референдума 5 мая по сегодняшний день в ЦКР поступило 524 обращения от физических и юридических лиц, из них:

- 500 обращений, или 95 %, по своему содержанию были совершенно идентичны и касались вопросов отзыва своих персональных данных при формировании списков голосующих лиц;

- 9 запросов СМИ, или 1,7 % – о предоставлении информации по вопросам организации референдума;

- 7 обращений общественных обьединений, или 1,4 % – в виде запросов о возможности участия в качестве наблюдателей или представителей;

- 8 или 1,3% – иные вопросы.

В территориальные комиссии референдума поступило 35 обращений, из которых больше половины или 23, поступили в ТКР города Алматы (14 или почти 40 процентов), и ТКР Актюбинской области – (9 или каждое четвёртое). По 1-му обращению имеются в Акмолинской, Атырауской, Павлодарской областях, 3- в Костанайской области, 4 – СКО и 2 – Шымкент.

В основном эти обращения касались порядка подготовки к референдуму и списков голосующих лиц.

В то же время ни одного обращения не имеется по столице, Алматинской, Туркестанской, Кзылординской, Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областям.

Асылбек Смагулов отметил, что столь малое количество обращений свидетельствует о надлежащей выстраиваемой работе в территориальных и участковых комиссиях по подготовке к референдуму.

По всем обращениям даются своевременные и подробные ответы со ссылками на соответствующие нормы права. На сегодняшний день обжалованных в суды ответов на обращения не имеется. Также не имеется фактов обжалований к ЦКР ответов территориальных комиссий.

Нурлан Абдиров подчеркнул, что все поступившие в Центральную комиссию обращения в период подготовки референдума рассматриваются в установленные законодательством порядке и сроки. Работа по данному направлению продолжается. Ни одно из обращений не останется без внимания, на все обращения будут предоставлены ответы по компетенции.

По итогам заседания Нурлан Абдиров отметил, что в период подготовки референдума были обучены свыше 70 тысяч членов комиссий, оказаны методологические и практические помощь. В ходе выездных мероприятий члены ЦКР консультировали комиссии, ответили на вопросы по организации проведения референдума.

«Теперь важно обеспечить высокий уровень организации дня голосования - 5 июня. На вас возложена ответственная миссия – проведение референдума. Необходимо обеспечить максимальную открытость и прозрачность процедур проведения всенародного голосования. Предоставить возможность гражданам нашей страны на полноценную реализацию своего конституционного права на участие в референдуме. Хочу также подчеркнуть, что основное требование, предъявляемое к организаторам и участникам референдума – это строгое соблюдение законности» - отметил Нурлан Абдиров.