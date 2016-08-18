​Состоялось ознакомительное совещание

Согласно утвержденной повестке дня, по итогам голосования председателем совета избран депутат Мажилиса Парламента Куаныш Султанов. Секретарем – заместитель директора департамента стратегического планирования МИК РК Архат Садвакасов. Также на заседании обсуждены и одобрены Положение об общественном совете, государственная программа «Цифровой Казахстан», стратегический план и бюджетные программы министерства на 2016–2018 годы, проекты нормативно-правовых актов.

По итогам встречи утверждена повестка следую­щего заседания, а также принято решение проводить все совещания на базе Қазмедиа орталығы с постоянным участием СМИ.