Состоялось первое заседание комитета Халық Кеңесі

Общество

Состоялось первое заседание Комитета регионального развития и местного самоуправления Қазақстан Халық Кеңесі, заложившее основу для практической реализации задач Главы государства перед институтами гражданского общества, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Халық Кеңесі

Участие в обсуждении ключевой повестки принял заместитель председателя Қазақстан Халық Кеңесі – руководитель Секретариата Канатбек Жайсанбаев.

В ходе заседания члены Халық Кеңесі были распределены по отраслевым комиссиям – по региональному развитию и поддержке предпринимательства, экологии и социальной ответственности. Также на повестку были вынесены вопросы организационного обеспечения деятельности Комитета, утверждены положения отраслевых комиссий и определены основные направления работы.

В этом ключе председатель Комитета Табиғат Зейнұлқабден подчеркнул особую роль Халық Кеңесі в реализации общенациональных реформ, инициированных Главой государства. Прежде всего, как было отмечено, речь идет о синхронизации работы с общественными советами.

«Деятельность Комитета регионального развития и местного самоуправления Қазақстан Халық Кеңесі направлена на повышение эффективности взаимодействия с общественными советами. Одним из приоритетных направлений работы станет выявление общественных запросов, их экспертная проработка и выработка конкретных предложений и рекомендаций для рассмотрения Қазақстан Халық Кеңесі», – отметил Табиғат Зейнұлқабден и остановился на ключевых задачах Комитета.

В ходе экспертного обсуждения и обмена мнениями члены Халық Кеңесі озвучили ряд инициатив и предложений. В частности, Ерлан Нысанбаев подчеркнул значимую роль Қазақстан Халық Кеңесі в практической реализации экологической повестки «Таза Қазақстан».

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул: «Современная экология не ограничивается только вопросами климата. Это основа существования человечества». Действительно, экология - это нечто большее, чем охрана природы; ее следует рассматривать через призму гражданской ответственности, правовой культуры и нашего долга перед будущими поколениями. Для нас экологическая культура – не новое понятие, а краеугольный камень национальных ценностей. И этот принцип должен стать неотъемлемой частью повседневной жизни граждан», – подчеркнул он.

В свою очередь, основатель проекта «ECO Network», директор Общественного фонда EN Social Евгений Мухамеджанов отметил, что новая Конституция выделяется более четкой структурой и отражает актуальные ориентиры развития государства. Одним из важнейших изменений он назвал закрепление особого статуса экологической культуры, подчеркнув необходимость ее воспитания. Для этого член Халық Кеңесі предложил ряд конкретных мер, а также поделился передовыми международными практиками.

«Сегодня «Таза Қазақстан» – это ключевая программа Президента, которая включена в Конституцию и стоит выше, чем национальная культура. Считаю, что это правильно, поскольку компании все еще вредят окружающей среде. Как только мы перейдем на формат, что природа – наш главный приоритет, то, о чем говорит Президент, мы будет исполнять все ключевые программы, и, действительно, Конституция станет тем самым документом, который будет защищать наше будущее. Сегодня в каждом городе Казахстана действуют наши единомышленники – соообщества людей, которые содействуют формированию Таза Қазақстан и устойчивому развитию страны. Надеемся, что впредь эта работа, наши наработки, будут усиливаться», – сказал Мухамеджанов и ознакомил участников заседания с цифровыми экологическими проектами и моделями, включая специальное мобильное приложение для школ.

Тему экономического развития продолжил Нұртай Сабильянов, который поднял вопрос о системном усилении мер поддержки малого и среднего бизнеса как основы роста регионального потенциала.

Все поступившие инициативы, включая экологические проекты, развитие сельских территорий и меры поддержки предпринимательства, как было отмечено на заседании Комитета, будут включены в итоговый План по их реализации и координации усилий с профильными ведомствами.

#комитет #заседание #Халық кеңесі

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