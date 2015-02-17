Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта РК
Максут ИРЖАНОВ
В Астане состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта РК с участием заместителя Премьер-Министра РК Бердыбека Сапарбаева, на котором были рассмотрены итоги работы прошлого года и перспективы развития отрасли на 2015 год, сообщает Kazpravda.kz.
Заместитель Премьер-Министра Бердыбек Сапарбаев определил Министерству культуры и спорта особую роль в эффективной реализации социальной политики государства. Он отметил, что такие стратегические отрасли, как культура, спорт, религия, должны быть направлены на формирование здоровой социальной среды для каждого гражданина. Особенно сегодня, когда Правительство активно принимает меры по предотвращению влияния внешних экономических факторов на нашу экономику.
Об основных результатах работы Министерства культуры и спорта в 2014 году проинформировал министр Арыстанбек Мухамедиулы. В частности, он подчеркнул, что в сфере культуры наиболее значимым проектом 2014 года стало принятие впервые в истории независимости Концепции культурной политики Республики Казахстан. Приоритетные направления концепции включают развитие отдельных отраслей культуры и искусства, современных культурных кластеров, внедрение инновационных технологий, образовательную политику, формирование узнаваемых брендов и др. В своем выступлении он также затронул вопросы повышения конкурентоспособности сферы культуры и искусства, усиления взаимодействия с местными исполнительными органами и общественными объединениями в сфере развития спорта, продвижения казахстанской модели межконфессионального согласия и модернизации системы архивного дела.
Как отметил заместитель Премьер-Министра, в сфере культуры основной вектор определяет утвержденный Правительством План мероприятий по реализации Концепции культурной политики.
– Его качественная реализация во многом будет зависеть от тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон. В частности, важно наращивать взаимодействие с творческими союзами, объединяющими представителей практически всех направлений искусства. Одной из важнейших задач сферы культуры и спорта является также выполнение поручений Главы государства по повышению доступности услуг для самых широких слоев населения, – отметил Б. Сапарбаев.
Было также отмечено, что для более эффективного развития инфраструктуры спорта важно использовать потенциал государственно-частного партнерства при строительстве спортивных объектов, а также усилить взаимодействие министерства с местными исполнительными органами. Не менее важными направлениями обозначены вопросы организации работы в общественно-политической сфере и реализации языковой политики. Также с нынешнего года в сфере культуры и искусства актуализируются вопросы развития профессионального образования и подготовки кадров.
В завершение Б. Сапарбаев подчеркнул, что министерству необходимо сфокусировать внимание на реализации системного и комплексного подхода, ориентированного на достижение конкретных практических результатов в курируемых сферах.