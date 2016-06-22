Состоялось собрание фракции

В ходе заседания Нурсултан Назарбаев выдвинул предложение о рассмотрении кандидатуры Н. Нигматулина на пост председателя Мажилиса Парламента РК. – Вы все хорошо знаете Нурлана Зайруллаевича, он работал акимом Карагандинской области, первым заместителем Председателя партии «Нур Отан». Последние годы возглавлял Мажилис V созыва, работал со многими из вас. Два с половиной года его деятельности в Администрации Президента совпали с бурными политическими временами, включая президентские выборы, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Была проведена огромная политическая работа для всей страны. Выборы были организованы на высоком уровне и получили хорошую оценку. Народ проявил единство, поддержал нас, поэтому нам надо работать дальше, – сказал Президент.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость более активного взаимодействия Парламента с исполнительной властью. – Мы дали возможность Правительству спокойно работать, и достигнуты определенные успехи. Однако это не означает, что ведущая политическая партия «Нур Отан» и ее фракция не должны быть строги к выполнению задач, которые ставятся перед Правительством. Есть стратегические программы, которые должны быть исполнены. Наша основная задача, за выполнением которой наблюдают как внутри страны, так и за ее пределами, – это осуществление Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ», – сказал Глава государства. Также Президент поблагодарил Б. Измухамбетова за проделанную работу на посту председателя Мажилиса, передает пресс-служба Главы государства.
– Сегодня состоялось вне-очередное заседание президиума центрального совета республиканского общественного объединения «Организация ветеранов», в ходе которого Бактыкожа Измухамбетов был избран на должность председателя совета. Это очень важный вопрос для нашей страны. Организация, которая объединяет многих видных деятелей, занимается как вопросами ветеранов, так и нравственным воспитанием молодежи, – отметил Нурсултан Назарбаев.
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