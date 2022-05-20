Состоялось заседание Коллегии Министерства обороны

В Нур-Султане на Коллегии оборонного ведомства подвели итоги деятельности в отчетном периоде в свете выполнения поручений Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Касым-ЖомартаТокаева.

Коллегия прошла под председательством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с участием главнокомандующих видами Вооруженных сил, командующих войсками региональных командований, родами войск, командиров соединений и воинских частей.

В ходе заседания были подведены итоги общеслужебной деятельности, боевой и мобилизационной подготовки, тылового и технического обеспечения за зимний период обучения. Проведен анализ состояния воинской дисциплины и правопорядка.

– Главой государства даны поручения по переформатированию Вооруженных сил, повышению их боеготовности и оснащенности. Так, формируются боевые подразделения, способные действовать как в условиях войны, так и в кризисных ситуациях, – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Об итогах мероприятий по повышению боеготовности войск доложил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов. Он отметил, что в отчетном периоде значительно возросла интенсивность боевой подготовки, осваиваются новые формы и методы применения войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

На Коллегии были также рассмотрены вопросы воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах, тылового, технического обеспечения и развития военной инфраструктуры. Кроме того, министру обороны доложили о мероприятиях по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов, проводимых в рамках национального проекта "Безопасная страна".

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков акцентировал внимание участников на роли и месте армии в системе обеспечения безопасности государства в современных условиях. Глава оборонного ведомства подчеркнул исключительное значение предстоящего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию, инициированных Президентом страны.

По итогам Коллегии министр обороны определил задачи на летний период 2022 учебного года. Среди главных – постоянное совершенствование полевой выучки войск, повышение уровня боевой подготовки, технической оснащенности и качества кадрового состава Вооруженных сил.