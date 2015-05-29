Состоялся чемпионат ВС Казахстана по танковому биатлону

Общество
Талгат Исенов
На полигоне "Майлино" (ВКО) прошел чемпионат ВС РК по танковому биатлону, по итогам которого определился состав участников от нашей страны на чемпионат мира, передает Kazpravda.kz  со  ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сообщается, что в соревнованиях приняли участие 12 лучших танковых экипажей Сухопутных войск из региональных командований "Юг", "Запад", "Восток" и Аэромобильных войск.

Соревнования проходили в течение двух дней, участники состязались в два этапа – в индивидуальной гонке и в эстафете.

По результатам соревнований 1-е место занял экипаж лейтенанта Асылбека Мусурманкулова (в/ч 10810 РгК "Восток"), 2-е место – экипаж лейтенанта Еламана Абишева (в/ч 10810 РгК "Восток"), 3-е место – экипаж капитана Каната Наби (в/ч 21450 РгК "Юг"). Победители и призеры соревнований были награждены медалями, дипломами и ценными подарками. Лучшему танковому экипажу был вручен приз – макет золотого танка Т-72.

Кроме того, по итогам турнира были отобраны 6 экипажей, 4 из которых отправятся на чемпионат мира по танковому биатлону в Российскую Федерацию (август, подмосковный полигон "Алабино").

