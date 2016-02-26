Как сообщила пресс-служба омбудсмена, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов обеспечения прав человека. А. Шакиров проинформировал зарубежного правозащитника о работе учреждения уполномоченного, о ее основных направлениях, формах, роли и месте института в государственно-правовой системе страны.

Б. Энгесланд высоко оценил работу института омбудсмена в Казахстане, в том числе его роль медиатора между государственными органами и гражданским обществом. Был также дан положительный отзыв о создании в Казахстане института детского омбудсмена. По итогам встречи стороны выразили общее мнение, что правозащитные институты, выступающие связующими звеньями в межгосударственных связях, должны прилагать усилия к их дальнейшему укреплению.