​Состоялся обмен мнениями

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Ольга ЛЬВОВА

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов обеспечения прав человека. А. Шакиров проинформировал зарубежного правозащитника о работе учреждения уполномоченного, о ее основных направлениях, формах, роли и месте института в государственно-правовой системе страны.

Б. Энгесланд высоко оценил работу института омбудсмена в Казахстане, в том числе его роль медиатора между государственными органами и гражданским обществом. Был также дан положительный отзыв о создании в Казахстане института детского омбудсмена. По итогам встречи стороны выразили общее мнение, что правозащитные институты, выступающие связующими звеньями в межгосударственных связях, должны прилагать усилия к их дальнейшему укреплению. 

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