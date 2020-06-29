Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Туркменистана

Касым-Жомарт Токаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с 63-летием и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского народа Туркменистана.



В ходе беседы главы государств подтвердили приверженность углублению диалога на высшем уровне, а также отметили наличие благоприятных перспектив в развитии стратегического партнерства, особенно в торгово-экономической сфере.



Касым-Жомарт Токаев выразил Гурбангулы Бердымухамедову благодарность за телеграмму со словами поддержки в адрес Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева.



Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.