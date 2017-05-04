​Состоялся торжественный прием

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Елена Иванова, Астана

Открывая его, заместитель минист­ра генерал-майор Талгат Мухтаров рассказал об основных достижениях и планах развития Вооруженных сил РК. При этом он поблагодарил военных атташе за вклад в развитие международного сотрудничества в военной области и подчеркнул, что взаимодействие с военно-дипломатическим корпусом сегодня является важной сферой деятельности любого государства.

Благодаря международному воен­ному сотрудничеству успешно проводятся совместные учения, подписаны важные двусторонние и многосторонние договоры в военной и военно-технической сферах. Вечер завершился концертной программой «Туған еліме тілегім». 

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