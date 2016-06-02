​Состоялся веломарафон

Преодолеть маршрут решились судьи, депутаты, чиновники, горожане, активно поддерживающие здоровый образ жизни. В общей сложности в путь отправились более сотни человек, которые по ходу движения поддерживали другу друга, подчеркивая тем самым, что для них важен не столько дух соревновательности, сколько чувство локтя.

Колонну марафонцев возглавили аким города Габидулла Абдрахимов и заместитель акима области Уласбек Садибеков. Участники велопробега на собственном примере показали южанам, что надо хотя бы изредка оставлять автомобиль в гараже и пользоваться самым экологичным видом транспорта.