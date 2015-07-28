Состояние экономики и банковский сектор Роза АМАНОВА

В работе совещания также приняли участие председатель правления НПП «Атамекен» Абылай Мырзахметов, председатель Совета АФК Аскар Елемесов, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Куандык Бишимбаев, представители заинтересованных государственных органов и национальных компаний. Участники встречи обсудили текущее состояние экономики и банковского сектора. В частности, были рассмотрены меры по реализации государственных программ, направленных на поддержку реального сектора экономики и МСБ.

Как подчеркнул К. Масимов, с 1 августа текущего года начнет работу республиканская бюджетная комиссия. По итогам проведенных совещаний и работы РБК Правительством РК и Национальным банком РК будут внесены предложения Главе государства по реализации конкретных мер экономической политики на текущий год и средне­срочную перспективу.

Следующее совещание с представителями реального сектора экономики будет проведено в первой декаде августа.