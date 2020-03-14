Коронавирус
Состояние одного из зараженных коронавирусом средней степени тяжести – управздрав Алматы
Екатерина Елисеева
В Алматы один из четверых выявленных инфицированных коронавирусом находится в средней степени тяжести. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций города Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Состояние у троих больных сегодня удовлетворительное, у одного больного – средней тяжести. Все они получают лечение согласно утвержденному протоколу. Своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия. В стационаре имеется необходимое количество препаратов и средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", – сообщил спикер. 

Напомним, в Министерстве здравоохранения РК сообщили о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией казахстанцев возросло до шести человек.

"На сегодня, 14 марта, в стране подтверждены 6 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 4 случая, в Нур-Султане – 2. На стационарном карантине находятся 1 090 человек, на домашнем карантине – 452", – проинформировали в Минздраве РК.

Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.

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