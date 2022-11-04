Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи

Врачи прокомментировали состояние четырех пациентов, которых доставили в больницу после аварии на шахте имени Ленина в городе Шахтинске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Врачи многопрофильной больницы имени Х.Ж. Макажанова в Караганде рассказали о состоянии четырех горняков, которые пострадали во время аварии на шахте имени Ленина.

Двое из них лежат в токсикологическом отделении с отравлением угарным газом, еще двоих на санавиации доставили из Шахтинска в больницу Караганды и прооперировали. У них кроме отравления газом есть травмы головы.

«Состояние пациентов, находящихся в токсикологическом отделении, стабильное, без ухудшений. Есть некоторая положительная динамика. Что касается пациентов, доставленных по линии санавиации, у них наблюдается положительная динамика. Они находятся в реанимационном отделении. Пациенты – в сознании, сняты с аппаратов ИВЛ. В настоящий момент их состояние стабильно тяжелое», – прокомментировал заместитель директора многопрофильной больницы имени профессора Макажанова по медицинской части Талгат Жүкен.

Напомним, 3 ноября в 03:03 часов в городе Шахтинске на шахте имени Ленина угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

В шахте находились 106 работников. Пять человек, находившихся на аварийном участке, погибли. Четыре работника госпитализированы с различными травмами.

По распоряжению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова министр по ЧС Юрий Ильин возглавил правительственную комиссию по расследованию причин аварий на шахте.

Полиция по факту гибели людей начала досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».