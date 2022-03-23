Депутат Сената Парламента РК Акмарал Альназарова в ходе своего рабочего визита в Кызылординскую область ознакомилась с уровнем предоставления лечебных услуг в учреждениях здравоохранения региона.

В ходе встреч с медиками и пациентами многопрофильной областной больницы, молодежного центра здоровья, а так же реабилитационного центра «Қамқорлық» сенатор обсудила с ними актуальные вопросы лечебного процесса.

На сегодняшний день в регионе дети с инвалидностью, нуждающиеся в реабилитационной помощи, получают лечение по путевкам в городах Нур-Султан, Алматы, а также посещают региональный центр «Қамқорлық» для получения лечения. Этот центр охватывает лечением 60 детей в смену. Здесь предусмотрены комнаты для оказания специализированной реабилитационной помощи больным детям, в том числе водолечебница, шунгит, сенсорная, интерактивная, соляная шахта. Также имеются лечебно-физкультурные, механотерапевтические и игровые залы, услуги специалистов-логопедов, дефектологов и психологов.

Посетила сенатор и областной перинатальный центр, куда поступают новорожденные, находящиеся в крайне сложном состоянии и требующие повышенного внимания, а также дети весом от 500 грамм и выше. Акмарал Альназарова отметила, что для таких детей очень важным является их обеспечение новыми аппаратами и лекарствами, а также подчеркнула необходимость дальнейшего развития и эффективного использования сети телемедицины и санавиации в регионе. Также специалистами были подняты вопросы по развитию акушерской и неонатальной помощи в Кызылординской области.

Сенатор отметила, что в случае необходимости готова и в дальнейшем оказывать содействие развитию сферы здравоохранения, используя имеющиеся депутатские полномочия.