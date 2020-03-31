Состояние заболевшего коронавирусом двухлетнего алматинца улучшилось

Коронавирус
Айдана Демесинова
В Алматы улучшилось состояние двухлетнего ребенка, у которого был выявлен коронавирус. Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Управления здравоохранения города Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Состояние у 66 больных удовлетворительное, у одного взрослого больного остается тяжелым, у 9 взрослых средней степени тяжести. У двухгодовалого ребенка состояние улучшилось, на сегодня удовлетворительное. Сегодня ждем контрольные анализы. Если они будут отрицательными, то будем готовить к выписке", - сообщил Абилдаев.

Он напомнил, что в Алматы 82 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них семеро выписаны с выздоровлением из стационара на 14-дневный карантин.

"В их числе 4 мужчин, 2 женщины и 1 ребенок. В городских инфекционных больницах сегодня проходят лечение от коронавируса 76 пациентов, в том числе 2 детей. Одной из госпитализированных является жительница Алматинской области, 1971 года рождения, которая с признаками ОРВИ и ухудшением состояния обратилась в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу. Были проведены определенные исследования. В результате была выявлена двусторонняя пневмония. Взяты анализы на COVID-19. Результат подтвердился. 30 числа она была госпитализирована в нашу городскую инфекционную больницу", - сказал спикер.

По словам Абилдаева, из 9 вновь выявленных заболевших КВИ все приезжие.

"5 прилетели 30 марта рейсом Стамбул - Алматы, шестой пациент прилетел 29 марта рейсом Минск - Алматы. Трое - из Дубая в разных числах этого месяца. Всего в провизорном центре в Алматы сегодня находятся 697 человек, из них 84 детей, на двухдневных карантинах 1 029 граждан, и 1 156 - на домашнем карантине", - резюмировал глава Управления здравоохранения Алматы.

Напомним, с 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы.

23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры для недопущения распространения коронавируса.

С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения.

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