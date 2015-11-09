Состояние здоровья экс-канцлера ФРГ Шмидта резко ухудшилось
Состояние здоровья бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (занимал пост с 1974 по 1982 год) резко ухудшилось, он "не реагирует на речь". Об этом заявил лечащий врач политика Хайнер Гретен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
96-летний экс-глава правительства в сентябре перенес операцию из-за закупорки сосудов на ноге, спустя несколько дней после хирургического вмешательства он был выписан из клиники и с тех пор под присмотром врачей проходит курс реабилитации в своем доме в Гамбурге.
По словам Гретена, которые приводит таблоид Bild, сейчас у Шмидта высокая температура "вследствие неизвестной инфекции". "Нужно в любой момент быть готовым к чему угодно", – сказал он.
Как ранее сообщали СМИ, в дом Шмидта приехала его дочь, которая проживает в Лондоне.