Политика
Состояние здоровья первого премьера Сингапура ухудшилось
Ксения Воронина
Состояние здоровья первого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю ухудшилось, говорится в распространенном в субботу сообщении канцелярии главы правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

91-летний Ли Куан Ю, которого сингарпурцы называют отцом-основателем государства, был госпитализирован 5 февраля с острой пневмонией. Офис премьера 18 марта сообщил, что состояние здоровья политика резко ухудшилось в связи с инфекционным заболеванием, после этого оно оставалось критическим.

Ли Куан Ю возглавил правительство в 1959 году и бессменно оставался у руля города-государства вплоть до 1990 года. Именно при нем Сингапур из страны "третьего мира" превратился в один из главных финансовых центров мира, а по уровню жизни населения республика вошла в тройку мировых лидеров.

Покинув премьерский пост, он стал старшим министром, а в августе 2004 года занял специально созданную для него должность министра-наставника Сингапура.

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