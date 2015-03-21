Состояние здоровья первого премьера Сингапура ухудшилось
Ксения Воронина
Состояние здоровья первого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю ухудшилось, говорится в распространенном в субботу сообщении канцелярии главы правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
91-летний Ли Куан Ю, которого сингарпурцы называют отцом-основателем государства, был госпитализирован 5 февраля с острой пневмонией. Офис премьера 18 марта сообщил, что состояние здоровья политика резко ухудшилось в связи с инфекционным заболеванием, после этого оно оставалось критическим.
Ли Куан Ю возглавил правительство в 1959 году и бессменно оставался у руля города-государства вплоть до 1990 года. Именно при нем Сингапур из страны "третьего мира" превратился в один из главных финансовых центров мира, а по уровню жизни населения республика вошла в тройку мировых лидеров.
Покинув премьерский пост, он стал старшим министром, а в августе 2004 года занял специально созданную для него должность министра-наставника Сингапура.