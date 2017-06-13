Состоятся панельные сессии

Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с вице-президентом Европейской комиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем, с которым обсудил вопросы, касающиеся сотрудничества в сферах энергетики и транспорта.

Особое внимание было уделено выставке «ЭКСПО-2017», в рамках которой в июле запланировано проведение мероприятия «Дни Европы». В павильонах стран – членов Европейского союза состоятся две панельные сессии с презентациями и обсуждением важных тем: «Технология экологически чистой энергии для зданий будущего» и «Термоядерная энергия: от научной фантастики до научного факта».