​Состоявшаяся многопартийность

Об этих тенденциях можно судить преж­де всего по изменениям в явке избирателей. Если брать парламентские выборы в рамках пропорциональной сис­темы, то есть после 2007 года, то избирательных кампаний было три. Количество голосовавших за это время увеличилось с 8 870 тыс. в 2007-м до 9 810,9 тыс. человек в нынешнем году. То есть за 10 лет число избирателей увеличилось почти на 1 млн человек, или на 10%.

Явка соответственно увеличилась с 64,56% на выборах 18 августа 2007 года до 77,1% 20 марта 2016 года. Если брать в абсолютном значении, то численность участвующих в выборах возросла почти на 2 млн человек. Если в 2007 году это было 5,7 млн, то теперь эта цифра выросла до 7,5 млн человек.

Следующая тенденция: рост электоральной активности происходил за счет молодежи. Возникновению новой молодежной волны способствовал демографический рост. Важно, что при этом голосование от выборов к выборам становится все более привлекательным для нового поколения. Хотя молодежь все еще менее активна в избирательном плане. Она несколько уступает по этому показателю другим возрастным группам. Однако ее активность на выборах росла опережающими темпами. По данным социологического опроса, проведенного нашим институтом в декабре 2015 года, на вопрос «В случае, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, приняли бы в них участие?» положительно ответили 53% по сравнению с 44% в 2007-м.

Что касается электорального результата политических партий 20 марта 2016 года, то он в принципе был предсказуем. Предвыборные опросы показывали, что «Нур Отан» поступательно наращивал базу сторонников за счет неопределившихся с решением и колеблющихся. Партия провела уверенную избирательную кампанию, что способствовало включению эффекта «бэндвэгона», когда колеблющиеся идут за лидером. В III квартале 2015 года за «Нур Отан» готовы были проголосовать 69% респондентов; в IV – 72%. При этом доля неопределившихся с решением сократилась в этот же период с 17,4 до 15,1%.

В результате выборов «Нур Отан» нарастил базу своих сторонников до 82,2%. В количественном отношении эта партия установила новый рекорд за счет более широкой базы голосующих. За «Нур Отан» в нынешнем году проголосовали 82,2% избирателей из 7,6 млн проголосовавших. Это порядка 6,2 млн человек. Для сравнения: в 2007-м за эту партию голосовали 5,2 млн; в 2012-м – 5,6 млн. Следовательно, база доминирующей партии увеличилась на 600 тыс. человек. За минувший 10-летний период наиболее существенными темпами явка избирателей росла в Астане, которая поднялась на 35% в этот раз относительно 2007 года.

Главное преимущество «Нур Отана» в том, что партия ориентирована на успех и развитие среднего класса. Так, за 2-е полугодие 2015 года электоральная поддержка «Нур Отана» заметно возросла в Атырауской области – с 48 до 70%; ЗКО – с 58 до 63%; Карагандинской – с 68 до 77%; Кызылординской – с 54 до 79%; СКО – с 76 до 86%; ЮКО – с 78 до 92%. В этих регионах велась активная партийная работа.

Наконец, важным фактором состоятельности «Нур Отана» стала выигрышная социальная модель позиционирования. Это выразилось в креативном подходе при формировании избирательного списка партии. В него попали не только известные спортсмены, актеры и певцы, но и те, кто не имеет широкой известности, однако занимаются благими делами. Например, представители НПО, благо­творительных организаций. Всего в составе предвыборного списка «Нур Отана» 30% – представители public-сектора, в том числе НПО, бизнеса, не чиновники, «синие воротнички». На прошлых выборах этот показатель достигал всего 13%. При этом у других партий, ратующих за большие свободы, на нынешних выборах оказалось всего 20% кандидатов, которых нельзя отнести к функционерам.

Кроме того, «Нур Отан» целенаправленно взращивает женский политический потенциал. Доля женщин в избирательном списке возросла с 19 до 22%. У других партий этот показатель, наоборот, сократился вдвое. Заметно укрепилась в избирательном списке «Нур Отана» доля молодежи и кандидатов среднего возраста. То есть тех, кому не исполнилось 45 лет. В 2012 году их число составляло 11%, в нынешнем списке – 24%.

Разумеется, что эти показатели в итоговом списке скорректируются. Однако уже хорошо, что в базовом списке произошли действительно кардинальные изменения, которые в итоге привлекли внимание избирателей.

Наконец, «Нур Отан» вышел на выборы с фундаментальной базой Плана нации «100 конкретных шагов», который уже реализуется и вклад в который уже внес Мажилис Парламента прошлого созыва. При этом активная работа по разработке и принятию законов, обеспечивающих реализацию Плана нации, была проделана со стороны именно партийной фракции «Нур Отана». И сегодня плоды интеллектуальной работы Лидера нации – Председателя партии Нурсултана Назарбаева уже отчетливо видны. Поэтому казахстанцы голосовали именно за эту практическую видимую часть предвыборной программы партии.

В целом феномен Нурсултана Назарбаева вновь сыграл решающую роль в высочайших рейтингах доверия к «Нур Отану». Возглавляемая мощным Лидером партия одержала победу на выборах и тем самым вновь подтвердила свой высокий статус самой влиятельной политической силы.

В то же время выборы продемонстрировали новые шаги по пути политического развития и модернизации. Мы увидели, как постепенно кристаллизуется партийная конкуренция. На выборах-2016 прошли открытые дебаты политических партий. Были созданы условия, чтобы их голос был услышан. Сегодня можно говорить о состоявшейся многопартийности и о том, что пропорциональная система на данном этапе более точно отражает политическую ситуацию в стране.

С таким багажом мы выходим на новый этап своего развития. Решив внутренние политические вопросы, сохранив демократический вектор развития в рамках процесса электоральной демократии, Казахстан имеет все возможности продолжить институциональные реформы, пробивать дороги в рамках Шелкового пути, строить внешнеполитический курс в условиях меняющегося геополитического пространства.