Состоявшийся Казахстан, устремленный в будущее

Ее организаторы – Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Институт философии, политологии и религиоведения Министерства образования и науки.

За период независимости наша рес­публика зарекомендовала себя как успешное, конкурентоспособное государство, обладающее значительным политическим весом в мировом сообществе, констатировали участники встречи – ведущие эксперты государственных и независимых аналитичес­ких структур, ученые ряда крупных вузов Алматы, представители СМИ.

Глава государства в Стратегии «Казахстан-2050» поставил масштабные задачи развития страны на долгосрочную перспективу. Устремленность Казахстана на достижение высоких результатов основана на прочном фундамен­те независимости, единства народа и глубокой уверенности в собственных силах. Говоря об этом, директор КИСИ Булат Султанов отметил, что Казахстан признан мировым лидером по продвижению ядерного разоружения и нераспространения, стал первой страной постсоветского пространства, которой было доверено председательство в ОБСЕ и Организации «Исламская конференция». В последние годы Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев выступил с рядом важнейших международных инициатив, таких как проект G-Global, cъезды лидеров мировых и традиционных религий, Антиядерный проект АТОМ, программа «Зеленый мост», Астанинский экономический форум, которые с энтузиазмом встречены мировым сообществом.

Касаясь вопросов социально-экономического развития, ученый подчеркнул, что экономика Казахстана за последние 10 лет выросла в 13 раз. Номинальный ВВП в текущем году составил 36,3 трлн. тенге и через 4 года увеличится до 65,3 трлн. тенге. ВВП на душу населения в 2013 году превысил 14 тыс. долларов и в ближайшие годы вырастет до 24 тыс. долларов.

Особо следует отметить, что с 2005 года в Казахстан привлечено более 170 млрд. долларов прямых инвестиций. Объем накопленных прямых инвестиций на душу населения в прошлом году составил 6,5 тыс. долларов. По этому показателю Казахстан занимает 1-е место на постсоветском пространстве. А согласно индексу защиты прав инвесторов, опубликованному Всемирным экономическим форумом, Казахстан занимает 10-е мес­то, опережая многие страны Европы.

На встрече говорили о больших достижениях в социальной сфере, которая в значительной степени обеспечивает общественную стабильность и согласие в стране. За 15 лет доходы граждан республики выросли в 16 раз, число безработных сократилось вдвое.

Директор Института философии, политологии и религиоведения Зарема Шаукенова рассказала о социологических исследованиях, проведенных в регионах совместно с общественными организациями. Она выступила с презентацией проекта «Стратегия «Казахстан-2050» – первый год реализации в общественном сознании». В нем отмечено, что за год вдвое увеличилась доля населения, которое внимательно читало и смотрело Стратегию.

В ходе конференции ее участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся внутренней и внешней политики, социально-экономической модернизации, новых подходов к формированию казахстанского патриотизма и ряда других аспектов современного развития республики. На конференции приняты рекомендации, в которых, в частности, подчеркивается, что необходимо наращивать инвестиции в человеческий капитал за счет роста производительности труда, внедрения инноваций и развития наукоемких производств.

Вадим МАХИН, Алматы