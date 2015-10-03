Состязались полиглоты Свежий выпуск 592 Айнур КЕМБАЕВА

По мнению организаторов, знание трех или более языков очень распространено среди молодежи. Многие, независимо от национальности, могут свободно общаться и на казахском, и на русском, и на английском.

Участники конкурса в свою очередь отмечают, что обширные знания в области филологии помогают им лучше понимать культуру и менталитет друг друга. «Я – русский, но Казахстан – моя Родина, и знать государственный язык – долг каждого гражданина. Так меня воспитывают родители», – заметил участник конкурса Никита Платонов.



