Состязание умов

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Почетными гостями мемориала стали первый секретарь посольства Индии в Казахстане Шри Гурурадж, представители департамента образования Алматы, Федерации шахмат города и многие другие поклонники этой древней игры. Традиционный шахматный турнир организаторы пос­вятили 70-летию Великой Победы.
В течение трех дней состязаний за победу боролись юные спортсмены в составе 16 команд. И победу одержали, конечно, самые умные, сообразительные и выносливые! Так, высокие результаты показали учащиеся школы-гимназии № 51 Сержан Мадияр, казахстанско-российской гимназии № 38 им. М. Ломоносова Ильяс Сабитов и Ксения Балабаева, лицея № 28 им. М. Маметовой Даут Масанчи, казахстанско-российской гимназии № 54 Владислав Лазеров, средней школы № 73 Темирлан Тлеулес и лицея № 92 им. М. Ганди Маруа Асентай и Мурат Имангали.
В отдельном счете первого мес­та удостоились ученики лицея № 92 им. М. Ганди Ахмед Асентай, лицея № 165 Фаил Теймуров, школы-гимназии № 51 Тайлан Есмагул, средней школы № 141 Айя Жунусова. Второе место присудили ученикам лицея № 165 Артуру Хамитову, гимназии № 175 «Новый век» Аманжолу Дархану, школы-лицея № 173 Аспандияру Джанузаку, лицея № 92 им. М. Ганди Ланышу Жандаулету. Третье мес­то заняли спортсмены из гимназии № 175 «Новый век» Естай Тастанов, Нурболат Нургазин, Акниет Серикбай, лицея № 92 им. М. Ганди Махмуд Асентай.
В командном зачете первое место завоевала гимназия № 175 «Новый век», второе место – специализированный лицей № 92 им. М. Ганди. Дипломами третьего места наградили школу-гимназию № 51, гимназии № 141 и 173.
Гости поздравили будущих чемпио­нов и пожелали им дальше развивать свои способности, ведь шахматы тренируют сообразительность, делают ум более живым и гибким. Прозвучало пожелание сделать традицией дарить школьникам шахматы. Ведь это может стать серьезным «арсеналом» для широкой популяризации и развития этого важного вида спорта.

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