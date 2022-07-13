Состязания мергенов

В Туркестанской области завершился чемпионат Казахстана по стрельбе из лука среди взрослых и юниоров. В ходе пятидневных баталий лучшими стрелками оказались представители Алматинской области, которые завоевали 19 медалей.

Лучники Алматинской области первенствовали в командном зачете, оставив позади спортсменов Шымкента (13 наград) и Западно-Казахстанской области (10). Всего было разыграно 60 комплектов медалей в 20 дисциплинах данных соревнований.

В самых престижных программах чемпионата – классический лук у мужчин и женщин – первые места заняли Ильфат Абдуллин (Алматинская область) и Алина Ильясова (Западно-Казахстанская область). А в блочном луке чемпионами стали Бунед Мирзаметов (Туркестанская область) и Айжан Сейдахметова (Алматинская область). Среди юниоров хороших результатов добились уже известные лучники Жанбырбай Даулеткелди, Андрей Тютюн и другие.

По итогам чемпионата будут сформированы мужская и женская сборные Казахстана, которые станут представлять честь страны на ответственных международных соревнованиях за рубежом.