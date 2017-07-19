Состязания по байге с призовым фондом в 51,7 млн тенге пройдут в Астане

Спорт
В Астане 20 июля на столичном ипподроме "Қазанат" состоится республиканское соревнование по видам байги, передает Kazpravda.kz.

Мероприятие состоится в рамках дней культуры Атырауской области. Планируется участие наездников из 14 областей Казахстана, Астаны и Алматы. Спортсмены проверят свои силы в таких видах байги, как жорға жарыс, құнан байга, аламан байга. Общий призовой фонд игр составит – 51 млн 700 тыс. тенге. Призовая сумма будет распределена между призерами скачек до 5 места включительно:

Жорға жарыс (5 км)
1-е место – 3 млн тенге
2-е место – 1,5 млн тенге
3-е место – 1 млн тенге
4-е место – 700 тыс. тенге
5-е место – 500 тыс. тенге

Құнан бәйге (7 км)
1-е место – 7 млн тенге
2-е место – 4 млн тенге
3-е место – 2,5 млн тенге
4-е место – 1 млн тенге
5-е место – 500 тыс. тенге

Призовой фонд на бәйге (21 км)
1-е место – 13 млн тенге
2-е место – 7 млн тенге
3-е место – 5 млн тенге
4-е место – 3 млн тенге
5-е место – 2 млн тенге

Помимо денежных призов победителей ждут специальные призы от акимата Атырауской области и организационного комитета.

Для участия в скачках допускаются по три скакуна от каждой из областей Казахстана и Астаны и Алматы. Атырауская область на правах хозяев турнира выставит пять скакунов.

Торжественное открытие мероприятия начнется в 18.00. Для зрителей подготовлено театрализованное представление "Номад", которое включит в себя показательные выступления каскадеров Nomad stunts, а также казахские национальные состязания на скакунах – қыз қуу, садақ ату и другие. Затем начнутся скачки.

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