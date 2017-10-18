В мире
Сотни компаний уходят из Каталонии
Почти 700 компаний перенесли свои офисы из Каталонии в другие регионы Испании с момента проведения референдума о независимости региона, сообщает korrespondent.net.

Так, за минувшую неделю 92 компании ушли из Каталонии в другие регионы Испании – общее число компаний, которые покинули Каталонию, достигло 691. Самыми напряженными днями стали 9 и 10 октября, когда о смене прописки заявили 212 и 175 компаний соответственно.

По данным директора торгового регистратора Испании Ану Дель Валье, число учрежденных организаций в Каталонии за третий квартал 2017 года упало на 26,8%, тогда как в среднем по Испании это снижение составило 11%. Также значительная разница была обнаружена в операциях по увеличению капитала. Так, этот показатель за аналогичный период снизился в Каталонии на 12,2%, в то время как по Испании этот средний показатель снизился всего на 1,7%.

Как отмечается, премьер-министр Испании Мариано Рахой не пойдет на компромисс в конфликте вокруг стремления Каталонии к независимости.

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