Сотни стихийных мусорных свалок захламляют территорию Южного Казахстана, нанося вред экологии и ухудшая санитарное состояние вокруг населенных пунктов

В мусорном «кольце»

Разглядеть мусорные кучи, опоя­сывающие населенные пунк­ты, позволяют спутниковые снимки. Космический мониторинг зафиксировал около 400 несанк­ционированных свалок. Для сравнения: в 2021 году подобным образом было выявлено 347 мест незаконного складирования и скоп­ления твердых бытовых отходов.

Они повсюду: на берегах рек и каналов, в оврагах, за околицей сел, вдоль дорог и под мостами, в лесопосадках и даже заповедных зонах. На исходе лета социальные сети взорвал снимок, на котором изображены горные козлы, пасущиеся среди мусорных куч в Сайрам-Угамском национальном природном парке.

Гиды, комментируя фотографии, заявили, что мусор, оставляемый туристами, не убирается, и его объемы разрастаются до громадных размеров. И даже определили некую тревожную закономерность: чем большей популярностью у гостей пользуется горный маршрут, тем чаще на нем можно встретить крупные свалки.

К сожалению, туристы, которые не утруждают себя тем, чтобы собрать и донести до специальных баков мусор, не редкость.

Впрочем, в самих ущельях емкостей для твердых бытовых отходов нет. Собрать мусор, захватить его с собой и спустить вниз, в предгорье, – задача самих отдыхающих. Вот только далеко не все из них отличаются воспитанностью и зачатками экологической культуры.

Так и появляются на туристских тропах пластиковые бутылки, пакеты, обрывки упаковки из фольги, пленки и прочих неразлагающихся синтетических материалов... А ведь они могут запросто обернуться бедой для краснокнижных обитателей природных парков.

Далеко не всегда экологическим волонтерам удается собрать и вынести накопившийся неорганический мусор, вызывающий интерес у парнокопытных. Ветеринары предупреждают, что поеда­ние такого полиэтиленового «лакомства» грозит животным серьезными проблемами, ведь пленка не переваривается, а спрессовывается в комки. Появляется угроза механической закупорки пищевых проходов из желудка и пищевода.

Животноводы Туркестанской области уже неоднократно обращались к местным органам исполнительной власти с просьбой огородить все мусорные полигоны, из которых ветром разносятся пакеты и прочий неорганичес­кий мусор, оседая на пастбищах и сенокосах.

Жители села Акбастау Байдибекского района утверждают, что то и дело сталкиваются с фактами падежа скота, который выпасается неподалеку от стихийной свалки, возникшей на месте бывшего песчаного карьера.

Недропользователь не исполнил своих обязательств по рекультивации места добычи инертного материала, а жители приспособили образовавшуюся огромную яму под помойку. И хотя до официального мусорного полигона каких-то пара километров, многие сгружают мусор именно здесь, экономя бензин и время. И никто особо не задумывается, чем это обернется для соседей, занимающихся разведением скота.

После жалоб животноводов акимат района организовал расчистку стихийной свалки, вывезя около полусотни КамАЗов отходов, но проблему это не решило. Нет-нет да и находятся желающие выбросить здесь мусор… Этой «болезнью» страдают и жители села Карнак близ Кентау.

– Специальный полигон находится чуть дальше, в километре от этого места, но мусор сельчане все равно выносят сюда, – показывает житель села Карнак Абдыгали Валхан облюбованное земляками под свалку место. – По ночам люди продолжают приезжать и высыпать здесь мусор. Понимают, что это незаконно, поэтому и делают свое грязное дело под покровом темноты.

Слова Абдыгали Валхана подтверждаются и теми самыми снимками со спутника. В районе 11 сел, входящих в административное подчинение Кентау, насчитывается 67 стихийных свалок. И тут четко работает еще одна закономерность: стоит кому-то вывалить мусор, как куча начинает разрастаться.

Экологи считают, что в сложившейся ситуации есть вина местной исполнительной власти, которая не спешит повсеместно обустроить мусорные полигоны. Если нет специально отведенного места для вывоза накопившихся бытовых отходов, это вынуждает людей искать его самостоятельно.

На всю Туркестанскую область с населением, превышающим два миллиона человек, функционирует обустроенных в той или иной степени 127 полигонов твердых бытовых отходов. 70 из них находятся в государственной собственности, 57 принадлежат частным лицам или организациям. И это более чем на 900 населенных пунктов!

Между тем численность населения в регионе увеличивается, естественно, растет и объем твердых бытовых отходов, чего не скажешь о системном решении проблем по сбору и утилизации ТБО.

В областном управлении природных ресурсов говорят, что пытаются решить вопрос, направляя письма местным исполнительным органам с просьбой о ликвидации незаконных свалок, привлекают ответственных лиц к административным и дисциплинарным наказаниям. С начала года за бездействие оштрафованы несколько десятков чиновников. Среди них сельские акимы, специалисты различных государственных ведомств, юридические лица. Общая сумма штрафов составила 4 226 940 тенге.

Финансовые взыскания, конечно же, действенный метод, однако они позволяют навести порядок лишь на время. Рано или поздно стихийные свалки появляются снова, если рядом не будет обуст­роен официальный полигон. Пока же даже существующие мусорные полигоны на юге далеки от идеалов. По результатам проверки, проведенной в текущем году, сделан вывод о том, что большинство из них не соответствует санитарным требованиям, утвержденным Минздравом РК.

Среди выявленных нарушений – отсутствие бетонных ванн для дезинфекции колес мусоровозов и ограждений вокруг полигона. Игнорируется и проведение дезинфекционных мероприятий, отсутствуют весы для измерения веса завозимых отходов, не высажены по периметру территории зеленые насаждения, как это положено.

Есть даже факты непосредственного соседства полигонов и жилья, что в принципе недопус­тимо. Так, в городе Арысе и в Сарыагашском районе в санитарно-защитной зоне полигона ТБО выявлены жилые дома. Между тем санитарно-защитная зона полигонов ТБО должна составлять 1 000 метров.

Глава управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области Кайрат Абдуалиев одной из причин ежегодного роста несанкционированных свалок называет отсутствие на местах разъяснительной работы среди населения.

Что ж, экологи и чиновники решили пойти в народ, специально создав рабочую группу, в обязанности которой входит обход территорий районов и городов. Она займется проведением разъяс­нительной работы с жителями, а заодно возьмет на учет несанк­ционированные свалки для их последующей ликвидации.

Поможет ли такой «ликбез» покончить с привычкой мусорить там, где живешь, сказать сложно. Совершенно очевидно, что проблема стихийных свалок и ненадлежащей утилизации бытового мусора разрослась в регионе до таких масштабов, что дальше откладывать ее решение невозможно.

На еженедельном аппаратном совещании аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды потребовал от руководителей районов и городов, на территории которых обнаружены незаконные места складирования бытовых отходов, наладить работу по их ликвидации и очистке местности. Акимы районов, в которых сложилась удручающая ситуация с вывозом ТБО, получили предупреждения.

– Нам не нужен аким, который не может обеспечить чистоту и утилизацию бытового мусора, – заявил Дархан Сатыбалды. – Средства, выделяемые на эти цели, нужно использовать рацио­нально. Я видел снимки так называемых мусорных полигонов. Оградили участок земли сеткой, вырыли яму под мусор и поставили ворота для въезда машин. Все, больше ничего нет! А дальше сидите и ждете денег по смете. Если вы акимы, делайте что-нибудь. Одни говорят, дескать, средств на полигон нет – ничего делать не будем. Другие сетуют, что для уборки стихийных свалок финансирование не предусмотрено. Так не пойдет! Тогда для чего нужен аким, если он не может навести порядок на вверенной ему территории?

Позаботиться об организации мест для складирования бытового мусора как раз и обязаны руководители на местах. Только вот особой активности в данном направлении не наблюдается. Отдельные факты, конечно, имеются. В этом году для решения проблемы в Казыгуртском и Сузакском районах, к примеру, за счет местного бюджета построе­но четыре мусорных полигона. В Сузакском и Ордабасинском районах планируется обустроить восемь полигонов.

Кроме того, в Кентау, Арысе, Казыгуртском, Байдибекском, Келесском и других районах разрабатывается проектно-сметная документация на создание 37 мусорных полигонов. Аким области Дархан Сатыбалды предупредил чиновников о необходимости соблюдения всех нормативных требований к подобным объек­там, включая своевременное озеленение.