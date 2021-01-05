Сотни тысяч гектаров высохшего дна Арала засадят лесом

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Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК рассказал о мерах по восстановлению Аральского моря, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Это комплексная проблема. С 2002 по 2008 годы был реализован первый этап комплексной программы. Отметим, что благодаря успешной реализации проекта было увеличено зеркало воды на 870 кв. километров или на 40%. Снижена минерализация воды, благодаря чему с одного вида в Северном Арале обитает уже более 20 видов рыбы", – сказал Мирзагалиев.
По его словам, данная работа будет продолжена в двух направлениях.
"Будет продолжено изучение по возможности расширения зеркала воды. Эту работу мы уже начали совместно с Всемирным банком", – заверил он.
Второй аспект решения экологической проблемы, по мнению министра, заключается в посадке деревьев на высохшем дне Аральского моря.
"За последние десятилетия было высажено порядка 270 тысяч га саксаульного леса. Это, наверное, один из самых действенных способов борьбы с солью и песком. В ближайшие 5 лет в соответствии с поручением Президента будет посажено 160 тысяч га леса на дне высохшего озера. Таким образом, мы доведем объем территории, охваченной лесопосадкой, до 430 тысяч га", – резюмировал Мирзагалиев.
Напомним, катастрофа Аральского моря произошла во второй половине предыдущего столетия. До этого водоем считался четвертым по площади озером мира.