Сотрудничать при ЧС будут Казахстан и Азербайджан

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как ранее пояснил
министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, предметом соглашения является определение порядка и взаимодействия компетентных органов Республики Казахстан и Азербайджанской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обучения специалистов в области чрезвычайных ситуаций по оказанию добровольной и взаимной помощи в случае катастрофы или иного бедствия.
Также напомним, что в сентябре в ходе IV Саммита глав прикаспийских государств в Астрахани между Казахстаном и Азербайджаном был подписан
Договор об обеспечении безопасности на Каспии.