Политика Сотрудничать в подготовке кадров для УИС договорились Казахстан и Таджикистан

МВД Казахстана и Таджикистана намерены сотрудничать в сфере подготовки сотрудников для уголовно-исполнительной системы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства РК.



Подписание межправительственного соглашения состоялось на полях III Совещания глав МВД стран – участниц ШОС, которое прошло в Душанбе. Казахстан на форуме представляет министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.



Как уточнили в пресс-службе, соглашение определяет порядок и условия подготовки кадров в организациях образования МВД Республики Казахстан и МЮ Республики Таджикистан.



Между тем вопрос взаимодействия в сфере подготовки кадров поднимался и на самом заседании. Также была отмечена необходимость совместно готовить и обмениваться опытом при обучении сотрудников в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, наркопреступностью, а также в сфере информационных технологий.



Помимо этого, главы делегаций обсудили перспективы сотрудничества органов внутренних дел и общественной безопасности в противодействии терроризму, экстремизму, сепаратизму, киберпреступности.



Участники пришли к единому мнению в части активизации обмена информацией о лицах, причастных к совершению преступлений террористического и экстремистского характера, выразили необходимость укрепления взаимодействия и противодействия киберпреступности.



По итогам совещания главами делегаций подписан протокол, направленный на активизацию борьбы с транснациональной организованной преступностью.



Стоит заметить, что в работе совещания также приняли участие представители Ирана, Афганистана, Пакистана и Индии, являющиеся государствами – наблюдателями ШОС, и представители Беларуси и Турции – в качестве партнеров по диалогу ШОС.

