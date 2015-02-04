Свежий выпуск Сотрудничество без границ Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Не так давно в одном из своих интервью губернатор этого приграничного региона Юрий Берг отметил, что по итогам 2013 года из РК в Оренбуржье поступило инвестиций на сумму 84 млн. долларов, из которых более трети приходится только на долю актюбинских предпринимателей.

Ушедший год тоже не стал исключением. На территории соседей сегодня зарегистрировано 100 предприятий с участием казахстанского капитала. С компаниями Актобе активно работают российские предприятия металлургического, машиностроительного комплексов, строительной и аграрной отраслей. Основу экспорта казахстанских партнеров составляют поставки хромовой руды на Новотроицкий завод, цементного сырья, кварцита – на Медногорский комбинат. Успешно развивается сотрудничество с предприятиями пищевой промышленности. Есть большие перс­пективы для роста числа совместных производств и в металлургической сфере.

Так, по словам губернатора, комбинат «Уральская сталь» готов сотрудничать со строящимся в Актобе рельсобалочным заводом по производству новых видов продукции, рельсово-фасонных заготовок в объеме до 310 тыс. тонн.

Благодаря межправительственным соглашениям получил новый импульс перспективный проект по разработке Весенне-Аралчинского медно-колчеданого месторождения, в котором задействованы сегодня компании с обеих сторон. Планируется его разработка подземным способом, где будет добываться до 50 тыс. тонн руды в год. Реализация проекта по освоению российской части этого месторождения, по оценкам специалистов минприроды РФ, обеспечит сырьем одну из крупных компаний на 15 лет, создаст около 400 новых рабочих мест, принесет около 60 млн. рублей в бюджет разных уровней. Огромную выгоду сулит реализация этого проекта и для казахстанского бизнеса.

Одним из важных направлений сотрудничества приграничных регионов является совместное осуществление проектов в сельскохозяйственной отрасли. Здесь также намечается обширное поле деятельности. Большое значение сторонами придается реализации крупного инфраструктурного проекта по созданию международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. Его ввод будет способствовать росту экономик регионов, дальнейшему развитию приграничного сотрудничества. Следует отметить, что в прошлом году закрепленный участок этой масштабной стройки века, начиная от границы Кызылординской области до границы Оренбуржья, актюбинские дорожники завершили и ввели в эксплуатацию первыми в Казахстане.

Но не только наземным путем укрепляются взаимоотношения двух добрых соседей. В рамках проекта развития региональной авиации самолеты авиакомпании Оренбуржья сегодня дважды в неделю летают в Актобе. И этот маршрут становится все популярней. Тесные контакты налажены и в образовательной области. В частности, Актюбинский региональный госуниверситет им. К. Жубанова поддерживает связи с аграрным российским вузом, а Актюбинский сельхозколледж – с Ассоциацией аграрных учебных заведений. В общей сложности в вузах Оренбурга учатся сегодня 500 актюбинцев. Между соседними регионами давно налажены и гуманитарные контакты в сфере культуры, здравоохранения, экологии. При этом данное сотрудничество продолжает расширяться. В июне прошлого года состоялась XIII российско-казахстанская выставка в Оренбурге под названием «Европа-Азия: сотрудничество без границ». Через время уже актюбинцы пригласили соседей для участия в работе международного инвестфорума в Актобе. В декабре состоялась очередная поездка актюбинцев на Евразийский экономический форум в Оренбуржье. И такие встречи проходят не первый год.

По словам российских партнеров, сотрудничество с казахстанскими коллегами – это многовековая традиция, начало которой положено 270 лет назад в год основания Оренбургской губернии. Сегодня это один из крупных регионов РФ, входящий в состав Приволжского Федерального округа с большой территорией, где проживает более 2 млн. человек. Оренбуржье располагает самым протяженным участком российско-казахстанской границы – около 2 тыс. км и соседствует сразу с тремя регионами РК. Выгодное географическое положение, тесные дружественные связи, безусловно, приносят свои плоды обеим сторонам.