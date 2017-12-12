​Сотрудничество – на новый уровень развития

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Полина Федорова

Состоявшийся обмен мнения­ми по всему спектру вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня стороны назвали обстоятельным. Отмечена значительная активизация политического диалога на высшем и высоком уровнях, а также последовательное углубление экономических связей.

Ориентиром для сторон в данном направлении являются поручения глав государств по итогам официального визита Президента Нурсултана Назарбаева в Белград в августе 2016-го и «Дорожной карты сотрудничества на 2017–2018 годы», принятой в рамках визита в Казахстан Премьер-министра, а ныне Президента Сербии в ноябре 2016 года.

В качестве приоритетных отраслей для развития торгово-экономического взаимодействия названы пищевая индустрия, сельское хозяйство, фармацевтика, строительство, транспорт, оборонная промышленность, технологии и туризм. Стороны с удовлетворением отметили положительную практику работы сербских строительных компаний на казахстанском рынке, а также наличие ряда перспективных совместных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

Существенным стимулом для экономической взаимосвязанности являются наличие между Казахстаном и Сербией соглашений о зоне свободной торговли, поощрении и взаимной защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения, а также отсутствие визового режима для граждан двух государств.

По статистическим данным РК, товарооборот с Сербией за январь – октябрь 2017-го составил 38,7 млн долларов, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными статьями товарооборота являются мебель, бумага, травертин, мрамор, фасоль и электрические приборы.

Кроме того, министры приветствовали начало переговорного процесса по Соглашению о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом, призванного еще более укрепить экономические связи. Сербская сторона проявляет прак­тический интерес к деятельности МФЦА и реализации проектов на базе ЭКСПО-2017, таких как международный центр «зеленых» технологий и IT-стартапов.

Кайрат Абдрахманов проинформировал своего коллегу о дея­тельности Казахстана в качест­ве непостоянного члена Совета Безопасности ООН и подготовке к председательству в этом важнейшем органе в январе 2018 года. Сербия высоко оценивает поддержку Казахста­на в рамках международных организаций, неизменность его позиции по ключевым вопросам междуна­родной и региональной политики и рассматривает страну в качест­ве своего основного парт­нера в регионе.

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